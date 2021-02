vor 54 Min.

Highspeed-Internet für Stadtbergen mit Glasfaserkabel

Plus Die Firma Deutsche Glasfaser will in Stadtbergen auf eigene Kosten ein Glasfasernetz bauen. Im Stadtrat kommt das Angebot gut an. Wie der Ausbau ablaufen soll.

Von Tobias Karrer

Homeoffice, Homeschooling, Streaming, das Internet der Dinge und „Multiple Device”. All diese Begriffe fallen im Vortrag von Peter Reisinger, dem Regionalleiter Bayern bei der Deutschen Glasfaser. Der Vertreter des Unternehmens will damit in der jüngsten Sitzung des Stadtrates Stadtbergen vor allem eines zeigen: Noch nie war eine stabile und schnelle Internetverbindung so wichtig wie heute. Stadtbergen wäre eine von mindestens drei Gemeinden im Landkreis, die darüber nachdenken, mit dem Unternehmen zusammenzuarbeiten. Erst vorige Woche stellte Reisinger sein Angebot in Gessertshausen vor, 2020 in Gablingen und in Langweid am Lech laufen bereits die Vorbereitungen.

Beim Ausbau durch die Deutsche Glasfaser müsste Stadtbergen selbst keinen Cent investieren, ein Vorteil bei der angespannten Haushaltslage der Stadt. Außerdem baut das Unternehmen nur FTTH-Anschlüsse. Die Abkürzung steht für „Fibre to the home“. Das Glasfaserkabel soll also, falls gewünscht, bis ins Haus reichen. Damit werden alte und weniger leistungsfähig Kupferkabel umgangen.

40 Prozent der Stadtberger Haushalte sollten Interesse haben

Reisinger erklärt das Vorgehen des Unternehmens. Sollte sich der Gemeinderat dafür entscheiden, mit der Deutschen Glasfaser zusammenzuarbeiten, würde das Unternehmen mit einer Nachfragebündelung beginnen. Wenn mindestens 40 Prozent aller Haushalte in Stadtbergen und seinen Ortsteilen dabei sind, beginnt die Firma mit der Verlegung. Dabei wird Glasfaser nicht nur dort verlegt, wo Interessenten wohnen, sondern überall. Der Vorteil: Wer sich später noch dafür entscheidet, auf Glasfaser umsteigen zu wollen, kann das tun. Die Hausbesitzer, die sich schon bei der Nachfragebündelung melden, würden ihren Hausanschluss umsonst bekommen, so Reisinger.

Natürlich investiert das Unternehmen nicht uneigennützig. Wer den schnellen Anschluss mit bis zu einem Gigabyte Downloadgeschwindigkeit will, muss einen Tarif der Deutschen Glasfaser akzeptieren. Das Preismodell des Unternehmens bestätigt aber: Die Preise sind marktüblich. Außerdem arbeitet die Deutsche Glasfaser mittlerweile mit M-Net zusammen. Der Anbieter aus München verlangt ähnliche Gebühren. In anderen Teilen Deutschlands laufen erste Projekte, bei denen auch die Telekom und Vodafone das FTTH-Netz der Deutschen Glasfaser nutzen.

Bis 2022 soll alles fertig sein

Das Angebot des Unternehmens kam im Stadtrat gut an. Trotzdem gab es einige Nachfragen. Tobias Schmid (CU) wünschte sich zum Beispiel einen niedrigeren Schwellwert bei der Nachfragebündelung als Voraussetzung für das Projekt. „40 Prozent scheinen mir doch recht hoch“, erklärt er. Reisinger hielt die vielen Werbemaßnahmen der Deutschen Glasfaser dagegen und betonte, dass das Vorgehen noch nie gescheitert sei. Schmid fragte außerdem nach einem Zeithorizont. Bis 2022 wolle man „fix und fertig sein“, antwortete Reisinger. Die Stadträte bräuchten sich keine Sorgen machen, dass Stadtbergen zur „Dauerbaustelle“ werde. Wichtig war es ihm auch, zu betonen, dass kein Stadtberger zum Umstieg auf Glasfaser gezwungen werde. „Wir fassen das bestehende Netz nicht an“, sagte Reisinger.

Auch die Verwaltung schien von dem Angebot der Deutschen Glasfaser angetan. Stadtdirektor Holger Klug betonte zwar, dass man auch einen eigenwirtschaftlichen Ausbau des Glasfasernetzes ausschreiben könnte, aber nicht dazu gezwungen sei. Der Grund: „Wir müssen keine Steuermittel in die Hand nehmen.“ Außerdem ergänzte er: „Ich muss ehrlich sagen, dass ich nicht weiß, ob es einen anderen Anbieter gibt.“ Bürgermeister Paul Metz gab außerdem zu bedenken, dass eine Ausschreibung die Stadt wiederum Geld kosten würde. Der Beschluss, das Projekt weiter zu verfolgen, fiel einstimmig.

Lesen Sie dazu auch:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen