vor 30 Min.

Higl: „Lärm wird sich halbieren“

Das Stahlwerk, die Immissionen und die Vorgaben

In der jüngsten Sitzung des Meitinger Gemeinderats stieg Bürgermeister Michael Higl tief in die Lärmproblematik des Stahlwerks ein. Er erklärte, dass die Vorgaben, wie laut das Stahlwerk sein darf, aus den 1970er-Jahren stammen. Allerdings seien diese Werte laut fachlicher Bewertung nicht einhaltbar. Folglich sei es für das Unternehmen immer schwieriger geworden, einzelne Baumaßnahmen genehmigt zu bekommen.

Schließlich nahm sich die Marktgemeinde 2013 des Problems an und wollte einen sogenannten Lärmbebauungsplan auf den Weg bringen. Ein Knackpunkt war dabei die Überdachung des Schrottplatzes, die laut den Berechnungen der Experten einen großen Anteil an der Lärmreduzierung, sprich der Gesamtpegelreduktion, haben sollte. In der Zollsiedlung sollten es nachts rund 50 Prozent sein. Allerdings wurde dieser Lärmbebauungsplan nie umgesetzt, da er sowohl vom Stahlwerk als von auch den Bürgerinitiativen abgelehnt worden war.

Da das Stahlwerk wegen der Lärmproblematik immer mehr in seiner Entwicklung gehemmt war, kam es zu einem Gerichtsverfahren vor dem Verwaltungsgericht Augsburg. Die Richterin forderte schließlich das Landratsamt und das Stahlwerk auf, unter Vermittlung der Regierung von Schwaben einen öffentlich-rechtlichen Vertrag zur Lösung des Problems zu schließen.

Ein solcher Vertrag kam 2015 zustande. Kernpunkt war die Vorgabe, dass das Stahlwerk den Schrottplatz bis Ende 2019 einhaust. Dafür durfte das Unternehmen Investitionen angehen und beispielsweise eine neue Walzhalle bauen.

Derzeit werde laut Higl an der Fertigstellung der Überdachung für den Schrottplatz gearbeitet. Wenn diese komplett steht, soll sich laut Higl der Immissionswert des Werks an allen relevanten Immissionsorten mehr als halbieren. Der Bürgermeister sagte: „Was wir mit der Schrottplatzeinhausung verfolgt haben, bringt was.“ (elhö)