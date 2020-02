vor 59 Min.

Hilfe für Diedorfer in Not

Um bedürftige Menschen besser unterstützen zu können, wurde in Diedorf ein Unterstützungsfonds gegründet. Wo das Hilfsangebot ansetzt.

Von Josefine Wunderwald

Es ist ein einmaliges Projekt in der Region: Um Menschen in Not gezielt unter die Arme zu greifen, hat das Diedorfer Zentrum für Begegnung „DieZ“ im Mai 2019 den sogenannten „Bildungs- und Unterstützungsfonds“ gegründet. Dieser soll in den Bereichen der Jugend- und Altenhilfe, der Volks- und Berufsbildung und der Flüchtlingshilfe finanzielle Hilfe leisten.

Das DieZ ist eine kulturelle und soziale Einrichtung, die seit 2016 besteht. „Wir haben auf unsere Fahnen geschrieben, dass wir den Zusammenhalt in der Gesellschaft fördern wollen“, sagt Dieter Benirschke, Vorsitzender des Vereins DieZ, des Trägervereins des Zentrums für Begegnung. Dafür sei es besonders wichtig, Menschen mit Migrationshintergrund und Flüchtlinge zu unterstützen. Zu diesem Zweck gibt es im DieZ beispielsweise auch eine Asylsozialberatungsstelle, die von der Diakonie Augsburg aus getragen wird.

Den Anstoß für die Gründung des Fonds habe einer der dort arbeitenden Sozialberater vor etwas über einem Jahr gegeben, erzählt Benirschke. Er habe eine Anfrage an das DieZ gestellt, ob dieses nicht für einen der Flüchtlinge einen Sprachkurs finanzieren könne. „Hinter der Idee standen wir sofort, aber die Satzung unseres Vereines gab das nicht her“, sagt der Vorsitzende des Trägervereins.

Der Antrag musste erst an ein Gericht weitergeleitet werden

Denn: Das DieZ war zu dem Zeitpunkt lediglich ein gemeinnütziger Verein, alle Maßnahmen mussten dem Wohl der Allgemeinheit dienen. Um einzelnen Menschen finanziell helfen zu können, musste der Verein außerdem die Bezeichnung „mildtätig“ in seine Satzung aufnehmen. Das war nicht ganz einfach: Der Antrag musste erst an ein Gericht weitergeleitet werden, dass ihn dann gewähren musste.

Das ist im Mai 2019 geschehen. Seitdem hat der Verein jeden Monat etwa zwei Fälle bearbeitet. Benirschke betont, dass es bei der finanziellen Unterstützung nicht um Konsumförderung gehe. „Es ist der Kern des Fonds, Menschen in Not auf ihrer Bildungs- und Arbeitssuche einen Anstoß zu geben. Uns geht es um die Weiterbildung“, sagt er. Dabei werden nicht nur Flüchtlinge unterstützt: „Der Fonds soll allen Menschen in Notsituationen helfen. Dabei macht es keinen Unterschied, ob der Mensch alt oder jung ist, ob er aus Diedorf oder aus Sierra Leone kommt“, sagt Benirschke. Die Unterstützungsfälle werden sorgfältig geprüft, um dort zu helfen, wo es wirklich notwendig ist.

Fond soll Hilfe zur Selbsthilfe bieten

Ein weiterer wichtiger Teil des Konzepts sei es, dass der Fond Hilfe zur Selbsthilfe leiste, sagt Benirschke. Menschen sollen in ihrer Berufsfindung unterstützt werden, um dann für sich selbst aufkommen zu können. Denn: Das Geld, welches durch den Fonds ausgelegt wird, soll zu einem späteren Zeitpunkt auch zurückgezahlt werden.

Meist gehe es dabei gar nicht um riesige Summen. Manchmal sei es nur die Bezahlung eines Zugtickets, die eine riesige Hilfe sein könne, sagt Benirschke. Wenn Geflüchtete arbeiten wollen, werde ihr Zeugnis hier oft nicht anerkannt und sie müssen zu einer weiter entfernten Behörde fahren, wo ihnen weitergeholfen werden kann. „Das Zugticket macht für Flüchtlinge aber oft schon ein Drittel des Monatsgehalts aus. Dann können wir eingreifen“, sagt Benirschke.

Unterstützungsfond als „letzter Anker“

Der Bildungs- und Unterstützungsfond bilde hierbei eine Art „letzter Anker“ für Menschen in Not: Oft können ihnen auch andere Anlaufstellen wie die Agentur für Arbeit helfen. Nur, wenn diese keine Hilfe leisten, greife das DieZ ein, betont dessen Vereinsvorsitzender.

Bislang laufe die Arbeit des Bildungs- und Unterstützungsfonds sehr erfolgreich: Es habe noch keinen Antrag gegeben, den der Verein ablehnen musste. Spenden kamen sowohl von der Bevölkerung, als auch von Diedorfer Unternehmen. Zuletzt spendete beispielsweise der Inhaber eines Diedorfer Finanzberatungsunternehmens Horst Heinrich im Rahmen seiner Firma 1000 Euro, um den Grundstock des Fonds zu erhöhen.

