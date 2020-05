vor 23 Min.

Hilfe für Menschen mit Handicap

DRW-Mitarbeiter unterstützen rund um das Thema Inklusion

Inklusion bleibt ein wichtiges Thema, auch in Ausnahmezeiten wie der Corona-Krise. Denn Menschen mit Behinderung oder anderen Einschränkungen und deren Angehörige benötigen oftmals gerade jetzt Beratung und Assistenz, um ihr Leben zu gestalten. Claudia Madl und Anita Landherr vom Inklusionsprojekt „GrenzenLos“ des Dominikus-Ringeisen-Werks sind per Telefon und Mail für Fragen und Hilfe weiterhin erreichbar.

Beide bieten auch während der Bewegungseinschränkung eine Kontaktaufnahme am Telefon oder per E-Mail an. Konkret möchten sie helfen, wenn es um die Unterstützung zum Thema Leben mit Behinderung, Mobilitätshilfen, digitale Hindernisse, Hilfe bei Anträgen, Leichte Sprache bis hin zu barrierefreiem Wohnen, individuelle Arbeitsplatzgestaltung und aktive Teilhabe in der eigenen Kommune geht. Jedes Gespräch unterliegt der Schweigepflicht und ist kostenfrei.

Themen folgen