26.10.2020

Hilfe für den Senegal aus Fleinhausen: Mangroven gegen den Hunger

Plus Inge Herz will das Übel an der Wurzel packen. Die 73-Jährige sorgt dafür, dass Tausende Mangroven im Senegal gepflanzt werden. Damit soll eine wichtige Ursache für Flucht bekämpft werden.

Von Katja Röderer

Es gibt gute Gründe, warum Millionen Menschen ihre Heimat verlassen. Hunger ist einer davon. Inge Herz aus Fleinhausen will ihn bekämpfen. Mit Mangroven. 500 dieser ganz besonderen Bäume stehen bereits. Am Ende sollen es doppelt so viele sein. Die fleißigen Helfer, die diese Pflanzen am Ufer des Flusses Casamence im Südwesten des Senegals in den Sumpf setzen, haben ein ehrgeiziges Ziel: Auf einer Länge von zehn Kilometern wollen sie 1000 Mangroven setzen. Die Bäume ziehen das Salz aus dem sumpfigen Boden der Region Banbali. Das Land dahinter bleibt somit fruchtbar. Ist das Projekt erfolgreich, können die Menschen, die in dieser Region leben, weiter Ackerbau betreiben und sich selbst ernähren. Inge Herz unterstützt sie bei diesem Projekt. Die 73-Jährige hat schon viel für die Leute im afrikanischen Senegal getan. Aber ganz allein schafft sie es nicht.

Fleinhauserin Herz will 1000 Mangroven für 1000 Euro pflanzen

1000 Pflanzen kosten etwa 1000 Euro, erklärt Inge Herz. "Dann haben wir aber nur die eine Uferseite geschafft." Auch das andere Ufer des Casamence soll noch bepflanzt werden, und zwar auf einer Länge von 20 Kilometern, bis die Mangroven der Caritas zu sehen sind. Die Helfer der Caritas setzten die Bäume aus der anderen Richtung und kommen ihnen so mit der Arbeit wortwörtlich entgegen. "Dafür brauchen wir Geld", erklärt Inge Herz. Außerdem sollen noch Brunnen gebaut werden. Die Helfer bekommen kein Geld für die Arbeit.

In Banbali sollen Mangroven angebaut werden, um Salz aus dem Boden zu ziehen und langfristig Ackerbau zu ermöglichen. Bei Inge Herz aus Fleinhausen laufen die Fäden für dieses Projekt zusammen. Bild: Fode Drame

In der Regenzeit bauen die Menschen in Banbali Gemüse und Getreide wie Hirse, Kartoffeln, Auberginen, Zwiebeln oder gelbe Rüben an. Was sie in diesem Zeitraum ernten, reicht jedoch nicht aus, um sich ein ganzes Jahr zu ernähren. Inge Herz erklärt: "Die Phase dazwischen ist also das Problem." Nachdem der Grundwasserspiegel unter zehn Meter liegt konnten Brunnen gebaut werden. Wenn sich das salzhaltige Meereswasser nun aber zunehmend mit dem Trinkwasser mischt, oder verdunstet und Salz auf den Böden zurücklässt, wird es schwierig mit dem Anbau. Mangroven, die Salz aus dem Boden ziehen, könnten das Problem lösen. die Menschen müssten ihre Heimat nicht verlassen.

Inge Herz: "Hier müssen wir Verantwortung übernehmen"

Warum das auch unser Problem ist, obwohl die Kühlschränke in den allermeisten Haushalten hierzulande gut gefüllt sind, kann Inge Herz ganz genau erklären: "Verursacher der Klimaveränderung sind die reichen Industrieländer und die Ärmsten dieser Erde leiden unter den Folgen. Hier müssen wir Verantwortung übernehmen und die Menschen bei den unterschiedlichen Projekten unterstützen."

Sie nimmt es ernst mit der Hilfe zur Selbsthilfe: "Wir haben ganz klein angefangen", erzählt sie. Mithilfe von Spendengeldern und engagierten Menschen im Senegal hat sie zwei Genossenschaften gegründet: Eine mit drei Dörfern und einer landwirtschaftlichen Fläche von 2,5 Hektar, und eine mit sechs Dörfern und fünf Hektar Landwirtschaft. Die beiden Genossenschaften haben jeweils einen Rat, der ein Konto verwaltet und sich um die Vermarktung der landwirtschaftlichen Produkte und die Verwaltung der Gemeinschaft kümmert.

Hagelschäden aus eigener Tasche bezahlt

Als vor einiger Zeit ein Unwetter über die Region gefegt war und einige Häuser Hagelschäden aufwiesen, konnten sich die Leute vor Ort selbst helfen. 1000 Euro nahmen sie von ihrem Konto, um die Schäden an den Häusern zu reparieren. Beim Bau der Krankenstation halfen einige Dorfbewohner mit, die in der Berufsschule gerade erst zu Schreinern oder Elektrikern ausgebildet worden waren. Sie bauten auch die Regale. Die Regierung gab Geld für Medizin, als sie erkannte, dass hier wirklich etwas geschieht, wie Inge Herz freudestrahlend berichtet.

Inzwischen stehen in Banbali eine neue Kirche, eine Krankenstation und ein Waisenhaus. Spendengelder, die hier investiert werden, sollen für eine nachhaltige Entwicklung sorgen. So wurden beispielsweise immer wieder neu befüllbare Heubetten statt Matratzen angeschafft, als es darum ging, Betten für das Waisenhaus zu organisieren. Außerdem sollen die Leute im Senegal nicht die Fehler der Europäer wiederholen, findet Inge Herz. Als ein Hühnerstall zu klein wurde, wurde den Bewohnern erklärt, warum er nicht vergrößert wird, sondern besser ein zweiter Stall gebaut werden soll. Oder warum sie besser abwechslungsreiche Landwirtschaft auf nicht allzu großen Flächen betreiben sollen.

Die Ursachen von Flucht vermeiden

Seit 2018 läuft das Projekt "Fluchtursachen und Klimaveränderung vermeiden - Entwicklung im ländlichen Raum von Senegal". Inge Herz war noch nie selbst in Banbali, hat aber Helfer vor Ort und bekommt regelmäßig Bilder. Außerdem schaut ein Architekt aus Neusäß vor Ort nach dem Rechten. Inge Herz ist ganz sicher: "Ich habe keine Bedenken, dass da ein Euro daneben geht." Angefangen hatte alles mit ihrem senegalesischen Mitbewohner Fodé Dramé, der seit einigen Jahren Jahren im Haus von Inge Herz und ihrem Mann lebt. Der 30-Jährige macht eine Ausbildung zum Elektriker. Er berichtete Inge Herz, unter welchen Umständen die Menschen im Senegal leben. Inzwischen hat sie mehr als 50.000 Euro an Spenden gesammelt.

Spendenkonto: ,,Hilfe für Senegal" Kreissparkasse Dinkelscherben IBAN: DE40 7205 0101 0030 8990 09

