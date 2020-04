03.04.2020

Hilfe für kranke Kinder

Gablinger Firma spendet Erlös aus Honigverkauf

Seit dem vergangenen Frühjahr sind auf dem Gablinger Betriebsgelände der Firma Staub & Co. – Silbermann drei Bienenvölker angesiedelt. Der Erlös aus dem Honigverkauf wurde an Klabautermann in Nürnberg gespendet.

Das Thema Nachhaltigkeit ist bei Staub & Co. – Silbermann fest in den Unternehmensleitlinien verankert. Daraus ist auch die Idee entstanden, Bienenvölker auf dem weitläufigen Standort in Gablingen anzusiedeln. Auch wenn die Wetterbedingungen im vergangenen Sommer nicht ideal für Bienen waren, konnten 50 Kilogramm Honig geerntet werden. Einen Teil davon bekamen die Kunden des Unternehmens als Kostprobe, der Rest wurde an die Mitarbeiter verkauft. „Unter Nachhaltigkeit verstehen wir nicht nur unsere zukunftsfähige Unternehmensstrategie, sondern auch eine soziale Verpflichtung gegenüber der Gesellschaft“, so Firmengeschäftsführer Andreas Frank. „Aus diesem Grund haben wir schon vor Ansiedelung der Bienen festgelegt, dass der Erlös aus dem Honigverkauf vom Unternehmen verdoppelt und an wechselnde gemeinnützige Einrichtungen gespendet wird.“

Zusätzlich zum Erlös aus dem Honigverkauf haben die Mitarbeiter auch in einer privaten Spendenaktion gesammelt. Die Entscheidung, an welche Einrichtung gespendet wird, treffen die Mitarbeiter: Der Betriebsrat wählt aus den Vorschlägen der Belegschaft aus.

In diesem Jahr darf sich Klabautermann in Nürnberg über 1100 Euro freuen. Der Verein zur Betreuung chronisch kranker Kinder steht in jedem Jahr ungefähr 250 Familien mit schwer kranken Kindern zur Seite. Weitere Informationen zu Klabautermann gibt’s auf der Homepage des Vereins.

