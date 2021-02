vor 50 Min.

Hilfe in Ausnahmesituationen im Kreis Augsburg

Ob Krankheit, Schulden oder Einsamkeit: Gerade in Corona-Zeiten leiden viele Menschen besonders. So finden sie im Kreis Augsburg Hilfe.

Allein mit Ängsten und Sorgen: Die Corona-Pandemie isoliert viele Menschen, die Rat und Hilfe bräuchten. Jetzt gibt es die Unterstützungsangebote im Landkreis Augsburg auf einen Blick.

"Da wir uns leider noch eine ganze Zeit lang in dieser Ausnahmesituation befinden werden, ist es umso wichtiger, den Menschen konkrete Hilfsmöglichkeiten aufzuzeigen“, so Landrat Martin Sailer.

Wichtige Beratungsstellen im Landkreis Augsburg

Aus diesem Grund wurde die Internetseite www.landkreis-augsburg.de/anlaufstellen eingerichtet, über die Menschen, die sich in einer sozialen, psychischen oder sonstigen Ausnahmesituation befinden, schnell und übersichtlich zahlreiche Anlaufstellen und Hilfsangebote finden.

Allgemeine Hilfe Der Besondere Soziale Dienst des Landkreises Augsburg hilft Erwachsene bis 60 Jahren und deren Angehörige in besonders schwierigen Lebenslagen. Die Anlaufstelle ist unter der Telefonnummer 0821/3102 -2780 oder per E-Mail an bsd@LRA-a.bayern.de zu erreichen.

Finanzielle Probleme Bei finanziellen Schwierigkeiten hilft die Schuldnerberatung der Diakonie in Augsburg unter der Telefonnummer 0821/450193250 oder per E-Mail an schuldner-insolvenzberatung@diakonie-augsburg.de.

Psychische Probleme Der Sozialpsychiatrische Dienst hilft Menschen mit psychischen Problemen und deren Angehörige. Betroffene können sich an die Außenstellen der Diakonie in Gersthofen unter der Nummer 0821/2990523 wenden. Der Sozialpsychiatrische Dienst in Schwabmünchen ist telefonisch unter 08232/96640 zu erreichen, in Königsbrunn unter der Nummer 08231/915145.

Häusliche Gewalt Bei häuslicher und sexualisierter Gewalt hilft die Beratungsstelle "via - Wege aus der Gewalt" der AWO Augsburg. Betroffene Frauen erhalten unter der Nummer 0821/45033910 Unterstützung, Männer unter 0821/45033920. Die Beratungsstelle ist auch per E-Mail an awo.via@awo-augsburg.de zu erreichen.

Seniorenberatung Für Personen über 60 und pflegende Angehörige steht die "Seniorenberatung - Fachstelle für Pflegende Angehörige" des Landratsamts Augsburg zur Verfügung. Die Experten sind per E-Mail an seniorenberatung@lra-a.bayern.de zu erreichen oder unter der Nummer 0821/3102-2718.

Offene Behindertenarbeit Im nördlichen Landkreis unterstützt der Kreisverband des Roten Kreuzes die Offene Behindertenarbeit. Ansprechpartner stehen unter der Nummer 0821/9001-24 oder -22 zur Verfügung. Im südlichen Landkreis ist der Caritasverband unter 0821/5704813 zuständig.

Die Anlaufstellen sind thematisch gegliedert und werden regelmäßig aktualisiert und erweitert, sodass am Ende eine umfassende Sammlung an Angeboten im Landkreis entsteht, die auch nach der Corona-Pandemie eine Hilfestellung für Menschen in besonderen Lebenslagen bietet.

Weitere Angebote in den kommenden Wochen

Darüber hinaus sollen in den kommenden Wochen und Monaten weitere Konzepte entwickelt werden, um Angebote für alle Bürgerinnen und Bürger zu schaffen, die unter der Corona-Pandemie leiden. „Im vergangenen Jahr ist unsere Gesellschaft - trotz Abstandsgeboten - näher zusammengerückt. Gerade in der ersten Welle der Pandemie gab es viele Initiativen, die sich für andere stark gemacht haben. Daran wollen wir nun anknüpfen und für die Menschen im Landkreis da sein“, so Sailer. (AZ)

