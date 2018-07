vor 26 Min.

Hilfe rund ums Smartphone

Kurs für Senioren in Meitingen

Das Seniorenbüro bietet Unterstützung beim Umgang mit Smartphone oder Tablet (iPad) an. Dafür wird es eine Veranstaltung am Dienstag, 31. Juli, von 15 bis 17 Uhr in der Begegnungsstätte am Fiakerpark in Meitingen geben. Hintergrund: Gerade viele Senioren besitzen ein Gerät ohne eine grundlegende Einführung erfahren zu haben – oder sie sind noch in der Überlegung, sich ein neues Gerät anzuschaffen. Als Experte wird Robert Hecht, Mitglied des Marktgemeinderats und Geschäftsführer der Firma RHS Systemtechnik, vor Ort sein. Die Senioren sollen ihr Gerät auf sehr verständliche Weise kennenlernen. Eine Anmeldung beim Seniorenbüro ist nicht erforderlich. Kontakt: Seniorenbüro Meitingen, Schulweg 6, 86405 Meitingen, Telefon 08271/8141730, E-Mail: seniorenbuero-meitingen@augsburg-asb.de (AL)

Themen Folgen