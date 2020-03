vor 23 Min.

Himmelsgeister zu Gast im Industriepark

Ansgar Dressler zeigt seine gemalten Arbeiten bis April in Gersthofen

Eine nicht alltägliche Ausstellung ist derzeit im Betriebsrestaurant des Industrieparks Gersthofen zu sehen: Der Künstler Ansgar Dressler schmückt mit seinen „Spirits of Skies“ – den Himmelsgeistern – die Wände der Werkskantine.

Sein Schwerpunkt liegt ganz klar in der abstrakten Malerei in Acryl und Öl. Der Künstler hat damit eine Ausdrucksform gewählt, die für ihn weit über die gesprochene und geschriebene Sprache hinausgeht. Ansgar Dressler lebt durch das Zusammenspiel von Farben, Formen und Maltechniken seine kreative Energie aus, und das ist in seinen Werken deutlich zu spüren. In jüngster Vergangenheit hat sich der international tätige Künstler vor allem in seiner einzigartigen Kollektion „Spirits of Skies“ verwirklicht. In diesen Werken setzt Ansgar Dressler zwei Kontrapunkte: Der meist ruhige Hintergrund trifft auf einen äußerst energiegeladenen Vordergrund. Diese Technik drückt sich nicht nur in der Art aus, wie die Farbe auf die Leinwand gebracht wird – nämlich mit Spachtel, Pinsel oder Fingern – sondern auch in den lebhaften und außergewöhnlichen Farbkombinationen.

Die Standortbetreibergesellschaft MVV schafft mit dieser Form der Präsentation von Kunstwerken für die Beschäftigten im Industriepark eine Brücke zwischen dem Arbeitsalltag und der Kunst – zumindest in der Mittagspause. Die Flächen im Betriebsrestaurant stehen seit vielen Jahren regelmäßig Künstlern aus der Region für die Präsentation ihrer Kunstwerke zur Verfügung.

Die Ausstellung „Spirits of Skies“ ist noch bis Ende April für die Öffentlichkeit zugänglich. Für einen Besuch der Ausstellung ist das Betriebsrestaurant von Montag bis Freitag jeweils von 8 bis 13 Uhr geöffnet, Eingang über die Hauptpforte des Industrieparks in der Ludwig-Hermann-Straße 100.

