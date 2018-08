vor 19 Min.

Hindernisse mit dem Kinderwagen

Kinderwagen werden zwar immer wendiger, aber gegen manche Hindernisse kommen sie nicht an. Barrierefreiheit sieht anders aus.

Von Tanja Wurster

Als ich 18 wurde, konnte ich es kaum erwarten, vierfach bereift unterwegs zu sein. Ähnlich ging es mir, als ich schwanger war: Ich freute mich wahnsinnig darauf, als stolze Mama mit meinem schicken Kinderwagen durch die Gegend zu kurven. Während ich vor über 15 Jahren bei meiner ersten Fahrt „Im Wagen vor mir fährt ein junges Mädchen“ – auf Kassette! – hörte, kommt mir bei meiner ersten Ausfahrt mit meinem Sohn der Kinderliedklassiker „Hopp, hopp, hopp, Pferdchen lauf Galopp“ in den Sinn.

Wir sind auf dem Weg in die Apotheke. Anfangs läuft es noch echt gut. Die Reifen rollen rhythmisch auf dem Asphalt, die Federung hält, was sie verspricht, die Lenkung läuft wie geschmiert. Das Baby schläft. Doch schon bald stoße ich auf die ersten Hindernisse; wild parkende Autos, halb auf dem Gehweg oder an abgesenkten Bordsteinen – die es übrigens nicht an jeder Kreuzung gibt – blockieren mich. Perfektioniert wird der Hindernisparcours durch Mülltonnen, die kreuz und quer auf den Fußwegen stehen – es ist Müllabfuhrtag.

Während ich mich als normalgewichtiger Zweibeiner elegant daran vorbeimogele oder mal eben schnell auf die Straße ausweiche, stehe ich als vierfachbereifte Mama samt Baby vor logistischen Herausforderungen: Vorbeiquetschen geht nicht. Und ein kurzer Sprung auf die Straße ist auch nicht so eben mal drin. Bis ich es wieder auf den Gehweg schaffe, lege ich locker einige Meter auf der Fahrbahn zurück. „Über Stock und über Steine, aber brich dir nicht die Beine …“ kommt mir wieder in den Sinn, und ich denke dabei an die vielen älteren Leute, die auf Gehstöcke oder Rollatoren angewiesen sind. Wie kommen die denn so im Alltag zurecht? Von den Rollstuhlfahrern mal ganz zu schweigen. Barrierefreiheit sieht definitiv anders aus!

An meinem Ziel angekommen, trennen mich nur noch drei Stufen von der Apotheke. Drei Stufen. Drei lächerliche Stufen, möchte ich fast hinzufügen. Doch mit Kinderwagen ist das ein scheinbar unüberwindbares Hindernis.

Während ich noch in mich hineinfluche, höre ich von hinten eine Stimme: „Kommen Sie, ich helfe Ihnen.“ Noch bevor ich „Danke“ sagen kann, beugt sich ein netter Mann hinab und hilft mir, meinen Kinderwagen in die Apotheke zu hieven.

Zumindest in den Köpfen einiger Menschen herrscht Barrierefreiheit, denke ich mir. Und so meistere ich meine Jungfernfahrt mit dem Kinderwagen unfallfrei – wie damals mit dem Auto.

