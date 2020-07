vor 34 Min.

Hiobsbotschaft für Fußballer

Testspiele weiterhin nicht erlaubt

Erst am gestrigen Montag haben die Kicker des TSV Gersthofen nach der endlos langen Corona-Pause mit dem Training begonnen. Hochmotiviert, denn am kommenden Samstag sollte bereits das erste Testspiel gegen den TSV Schwaben Augsburg stattfinden. Doch daraus wird nun nichts. Die Bayerische Staatsregierung hat gestern kein grünes Licht gegeben. Sehr zur Überraschung der Fußballer, die am ersten Septemberwochenende die Saison fortsetzen wollten, gilt die aktuell gültige Infektionsschutzverordnung weiterhin bis zum 16. August. Damit ist es Amateurfußballern nach wie vor nicht erlaubt, in Bayern Testspiele auszutragen, während in anderen Bundesländern längst gespielt werden darf.

„Wahnsinn! Jetzt stehen wir wieder da und wissen nicht, was wir machen sollen“, zeigte sich nicht nur Torsten Vrazic, der Abteilungsleiter des TSV Meitingen, von der Hiobsbotschaft geschockt. (oli)

