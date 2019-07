vor 20 Min.

Hip-Hop-Talente und mehr treten auf

DMA Dance Studios zeigen zum Schuljahresabschluss in Stadtbergen ihr Können

Wenn Breakdance und Hip-Hop aufeinandertreffen, wird es heiß! So auch am morgigen Freitag, 26. Juli, ab 18.45 Uhr auf der Bühne des Bürgersaals in Stadtbergen. Dort feiern die DMA Dance Studios mit ihren Schülern und Schülerinnen das Ende des laufenden Tanzschuljahres.

Mit dabei sind die Tänzer der Old-Men-Crew, die 2014 die Jury der Pro7/Sat.1-Show „Got to Dance“ begeistert haben. 2016 standen sie mit der Big-Men-Crew beim „Supertalent“ auf der Bühne und ließen Jury-Guru Dieter Bohlen ungläubig staunen, als sechs sehr beleibte Männer eine Breakdance- und Hip-Hop-Show hinlegten.

Am Freitag präsentieren die Tänzer nun gemeinsam mit den Schülern der DMA Dance Studios auf der Bühne des Bürgersaals Stadtbergen das gesamte Portfolio der Tanzschule – Breakdance und Hip-Hop, von der jüngsten Tänzerin mit drei Jahren bis hin zu den Erwachsenen in High Heels.

Mit dabei außerdem Nachwuchs-Breakdancer, der aktuelle Weltrekordhalter im Ellbow-Spin Belisimo, die süddeutschen Hip-Hop-Meister und Drittplatzierten der deutschen Meisterschaft Xpectaze sowie die Minis im Alter von drei bis fünf Jahren. Diese Tanzschule, gelegen in der Augsburger Innenstadt nahe des Doms, versteht sich als große multikulturelle Familie, so Matthias Klose, einer der Inhaber der Tanzschule.

Für den Tanzabend am morgigen Freitag, 26. Juli, ab 18 Uhr (Beginn 18.45 Uhr) verlosen wir fünfmal zwei Freikarten. Wer gewinnen möchte, ruft uns am heutigen Donnerstag, 25. Juli, zwischen 14 und 14.15 Uhr an und nennt uns das Alter der jüngsten Tänzerin, die im Stadtberger Bürgersaal auftritt.

Eine Teilnahme an unserem Gewinnspiel ist außerdem am heutigen Donnerstag, 25. Juli, bis spätestens 14.15 Uhr per E-Mail an die Adresse gewinnspiel.landbote@augsburger-allgemeine.de möglich.

sowie Tickets im Online-Vorverkauf finden Sie unter https://www.facebook.com/events/334269034193960/?ti=ia

