Corona-Testzentrum in Hirblingen öffnet an jedem Wochentag

Die Nachfrage nach Corona-Schnelltests nimmt stetig zu. Der Landkreis Augsburg passt daher die Betriebszeiten des Testzentrums in Hirblingen an.

Das kommunale Testzentrum des Landkreises Augsburg im Gersthofer Stadtteil Hirblingen ist ab diesem Samstag, 27. November, wieder regulär an Samstagen und Sonntagen geöffnet. Der Landkreis Augsburg reagiert damit auf die steigende Nachfrage der Bürger.

"Die derzeitige Pandemiesituation bedingt einen gestiegenen Bedarf nach Tests, weshalb wir unser Angebot wieder dauerhaft auf sieben Öffnungstage in der Woche erweitern werden", erklärt Landrat Martin Sailer. An den Wochenenden wird das Zentrum in der Gersthofer Straße 9 in Hirblingen fortan täglich je von 9 bis 14 Uhr geöffnet sein. Die Öffnungszeiten unter der Woche bleiben unverändert von je 9 bis 16.30 Uhr bestehen.

Vorherige Terminvereinbarung weiterhin notwendig

Das Landratsamt weist noch einmal ausdrücklich darauf hin, dass im Hirblinger Testzentrum aus organisatorischen Gründen nur nach voriger Terminvereinbarung Tests abgenommen werden können. Für die Terminvergabe steht eine eigens dafür eingerichtete Internetseite unter https://lkr-augsburg.ecocare.center zur Verfügung.

Aufgrund der flächendeckend hohen Nachfrage nach Tests stoßen auch die auswertenden Labore erneut an die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeiten. Das Landratsamt informiert daher erneut, dass PCR-Tests zur sogenannten "Freitestung" am Testzentrum Hirblingen nur in Ausnahmefällen, in denen sie ausdrücklich vom Gesundheitsamt oder einer Arztpraxis angeordnet wurden, in Anspruch genommen werden können. Für die Abschlusstestung nach häuslicher Isolation kommen grundsätzlich nur Antigen-Schnelltests in Betracht. Sollten Bürgerinnen und Bürger dennoch auf eigenen Wunsch hin einen PCR-Befund zur "Freitestung" wünschen, muss dieser auf eigene Kosten durchgeführt werden.

Öffnungstage an den Feiertagen noch in Planung

Die Öffnungszeiten des Testzentrums an den bevorstehenden Feiertagen im Dezember sind aktuell noch in Absprache. "Wir informieren zeitnah darüber, wie unsere Teststelle an den Weihnachtstagen erreichbar sein wird", so der Landrat. Eine Übersicht über alle Teststellen im Landkreis Augsburg ist online unter www.landkreis-augsburg.de/corona-testen verfügbar. (AL)

Lesen Sie dazu auch