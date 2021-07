Unbekannter versucht Opferstock in Hirblingen aufzubrechen

Zunächst versucht der Täter mit roher Gewalt den Opferstock in Hirblingen zu knacken, dann zeigt er einigen Einfallsreichtum. Erfolg hat er dennoch nicht.

Schon wieder hat ein Unbekannter versucht, den Opferstock in einer Kirche aufzubrechen. Der Täter zeigte zwar einen gewissen Einfallsreichtum, hatte aber letztendlich keinen Erfolg.

Passiert ist die Tat in der St.-Blasius-Kirche in Hirblingen laut Polizei zwischen vergangenen Donnerstag und Samstagnachmittag. Da es dem Täter nicht gelang, das Schloss zu knacken, versuchte er, mit einem Klebeband Geld aus dem Opferstock zu angeln. Auch dies misslang. Der Unbekannte verließ unverrichteter Dinge die Kirche. Inwieweit Sachschaden am Opferstock entstand, muss erst noch abgeklärt werden. (thia)