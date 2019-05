02.05.2019

Historische Führung im Ort

Was ist die K-Frage in Zusmarshausen?

Warum haben die Römer in Zusmarshausen nie nasse Füße bekommen? Wie hat der Ort dazu beigetragen, dass einer der blutigsten Glaubenskriege beendet wurde? Und was ist die Zusser K-Frage? Antworten darauf gibt es bei der historischen Führung durch den Markt am Sonntag, 5. Mai. Beginn ist um 14 Uhr.

Alle Interessierten finden sich ein im Gisebert-Haus in der Augsburger Straße 11. Der Zugang befindet sich im Innenhof. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Neben den öffentlichen Führungen können auch individuelle Gruppenführungen gebucht werden, die Anmeldung dafür erfolgt im Rathaus unter der Telefonnummer 08291/8721.

Die Kosten liegen bei drei Euro für Erwachsene. Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre sind frei. Gruppenführungen kosten 30 Euro. (AL)

