Hitzewelle: Wird es jetzt für Fische gefährlich?

In Hamburg sind am vergangenen Wochenende bereits tonnenweise Fische verendet. Wie ist die Situation in Flüssen und Seen in der Region Augsburg?

Von Tim Frehler

Die Hitzewelle 2018 wird zumindest im Süden Deutschlands auch über das kommende Wochenende hinaus andauern. Für die Gewässer in Deutschland haben die anhaltend hohen Temperaturen mittlerweile erste Konsequenzen. An Flüssen wie dem Main und der Donau herrscht Niedrigwasser. In Hamburg sorgte die Hitze am vergangenen Wochenende für ein dramatisches Fischsterben. Wie ist die Situation in den Flüssen und Seen in der Region Augsburg?

01.08.2018, Bayern, Bogen: Der Freistaat Bayern ächzt weiter unter der Hitzewelle. Die Donauschifffahrt leidet inzwischen unter der anhaltenden Trockenheit. Zwischen Straubing und Vilshofen können Schiffer nicht mehr so viel Ladung wie unter normalen Wetterbedingungen transportieren. Kamera: Armin Weigel/dpa Video: dpa

Die Temperatur im Lech steigt und sinkt mit den Außentemperaturen. "Der Fluss erwärmt sich über den Tag und ist zwischen 16 und 17 Uhr am wärmsten", erklärt Bernd Horst, Leiter des Fachbereiches Gewässeraufsicht beim Wasserwirtschaftsamt Donauwörth. In dieser Zeit wurde am Mittwochnachmittag auch die bisherige Höchsttemperatur überschritten. Die Marke lag bis dahin noch bei 25,1 Grad Celsius und wurde im sogenannten Jahrhundertsommer 2003 gemessen. "Gegen 17 Uhr haben wir dann am Mittwoch 25,2 Grad Celsius am Hochablaß gemessen", stellt der Biologe fest. Der Lech war demnach seit Beginn der Beobachtungen 1891 noch nie so warm wie am Mittwochnachmittag.

Die Durchschnittstemperatur im Lech ist seit 1982 um 1,4 Grad Celsius gestiegen. "2018 liegt sie bei 11,2 Grad", weiß Bernd Horst. Verantwortlich dafür seien aber eher die wärmeren Temperaturen im Winter. Dennoch könne man an dieser Zahl die Erwärmung der Gewässer im Zuge des Klimawandels ablesen, erklärt der Biologe.

Dramatisches Fischsterben in Hamburg

Während in Hamburg bereits tonnenweise Fische gestorben sind, sind der Behörde in Donauwörth solche Fälle für die Region Augsburg noch nicht bekannt. "Doch wenn die Temperaturen weiterhin so hoch bleiben, könnte es vor allem in stehenden Gewässern für Fische gefährlich werden." Denn steigen die Temperaturen in Gewässern an, sinkt dort der Sauerstoffgehalt. "Die Pflanzen in stehenden Gewässern produzieren zwar bei Sonnenlicht Sauerstoff. Sie verbrauchen diesen aber bei Nacht auch wieder", weiß Bernd Horst. Auch Fische in stark zugewachsenen Flüssen seien daher gefährdet. Auslöser für Fischsterben ist in den meisten Fällen also in erster Linie der geringe Sauerstoffgehalt im Wasser.

Beim bayerischen Landesfischereiverband sind ebenfalls noch keine aktuellen Fälle von Fischsterben bekannt. "Doch wenn die Temperaturen noch längere Zeit über 30 Grad liegen und es nicht regnet, müssen wir mit Fischsterben rechnen", sagt Geschäftsführer Sebastian Hanfland. Im Lech seien dann vor allem Arten wie Huchen, Eschen oder Forellen gefährdet. „Diese Fische haben den höchsten Sauerstoffverbrauch“, sagt Hanfland. Welche Konsequenzen die hohen Temperaturen für Fische haben, ist jedoch von Art zu Art unterschiedlich. „Karpfen und Hechte verkraften die hohen Temperaturen besser“, erklärt er.

26 Grad Celsius Wassertemperatur vor Mallorca

Das Internetportal wetterkontor.de weist derzeit 26 Grad Celsius Wassertemperatur vor Mallorca aus. Für diese Temperaturen müssen Badegäste aber nicht auf die Mittelmeerinsel fliegen. Auch die Seen in Augsburg und Region erreichen bis zu 26 Grad Celsius. Genau diese Temperatur notiert die Wasserwacht Augsburg nach Angaben ihres Sprechers Marco Greiner zurzeit im Autobahn-, dem Bergheimer und dem Friedberger Baggersee. 25 Grad Celsius können Badegäste derzeit im Naturfreibad Haunstetten und dem Derchinger Baggersee erwarten. Da versprechen der Mandichosee und das Familienbad mit 24 beziehungsweise 23 Grad Celsius aktuell noch die größte Abkühlung. Marco Greiner rät dazu, langsam ins Wasser zu gehen. Denn die hohe Außentemperatur sei eine große Belastung für den Kreislauf. Auswirkungen auf die Gewässerqualität hat die Wasserwacht bislang noch nicht festgestellt. "Wir haben derzeit keine Anhaltspunkte für Algenbildung oder Fischsterben", sagt Greiner.

