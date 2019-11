12.11.2019

Hobbykünstler gesucht

Anmeldung zum Markt in Horgau

Der Hobbykünstlermarkt in der Rothtalhalle in Horgau steht wieder an. Er findet am Sonntag, 24. November, statt. Mit dem Markt, der seit gut einem Vierteljahrhundert großen Anklang bei Ausstellern und Besuchern gefunden hat, soll Hobbykünstlern die Gelegenheit geboten werden, in der Vorweihnachtszeit ihre das Jahr über geschaffenen Werke auszustellen und anzubieten.

Noch suchen die Veranstalter nach Ausstellern. Gegen einen Unkostenbeitrag kann ein Tisch beziehungsweise eine Ausstellungsfläche gemietet werden. Um auch heuer wieder für Abwechslung ,auf dem Hobbymarkt zu sorgen, können sich noch weitere Hobbykünstler unter der Telefonnummer 08924/417 melden. Infoblatt, Anmeldeformular und nähere Auskunft erhalten Interessenten über den Veranstalter. (AL)

Themen folgen