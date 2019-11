09.11.2019

Hobbykünstlerbieten ihre Waren an

Traditioneller Markt an zwei Tagen in der Staudenlandhalle

In der Staudenlandhalle in Fischach findet am nächsten Wochenende, Samstag und Sonntag, 16. und 17. November, jeweils von 10 bis 17 Uhr der traditionelle Adventsbasar und Hobbykünstlermarkt statt. Mehr als 100 Aussteller werden dabei ihre Arbeiten vorstellen und anbieten.

Die Angebotspalette reicht von hochwertigen Keramikarbeiten, Glas- und Seidenmalerei, Puppen, Floristik und diversen Geschenkartikeln über Aquarellmalereien, Bücher, Glaskugeln, Klosterarbeiten, Drechselarbeiten und Schmuck bis hin zu den traditionellen weihnachtlichen Ausstellungsgegenständen, wie Krippenställe, Christbaumschmuck und Weihnachtsdekoration. Während der Veranstaltung werden verschiedene Handwerke und Techniken vorgestellt.

Im Foyer der Staudenlandhalle gibt es ausreichend Sitzplätze, um sich mit kleinen Speisen, Getränken, Kaffee und Kuchen zu stärken. Der Eintritt zum Fischacher Adventsbasar und Hobbykünstlermarkt ist frei. (AL)

