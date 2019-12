18.12.2019

Hochbetrieb für die Weihnachtspost

Post bis Samstag einwerfen

„Starkverkehr“ – mit diesem wenig festlichen Wort bezeichnet die Deutsche Post die Phase vor den Weihnachtsfeiertagen, an denen im Briefzentrum der Ausnahmezustand herrscht. Liegt die Zahl der bearbeiteten Briefe in den 82 Briefzentren unterm Jahr je nach Größe etwa zwischen 450000 und über vier Millionen täglich, steigt diese Menge in der Vorweihnachtszeit deutlich.

Die klassische Briefmenge verdopple sich nahezu, schreibt Unternehmenssprecher Dieter Nawrath. Bis zu 65 Millionen Briefsendungen täglich erwartet die Deutsche Post bundesweit in der Zeit vor dem Fest.

Auch im Briefzentrum (BZ) Augsburg gibt es einen ähnlich großen Zuwachs. Zudem kommen inzwischen immer mehr kleine Waren- und Büchersendungen hinzu.

Damit die Post zuverlässig ankommt, sucht das Zustellunternehmen schon im Sommer zusätzliches Personal für alle Bereiche. Auch die Stammbelegschaft arbeitet in der Hochphase mehr als sonst, entweder durch Überstunden oder indem Teilzeitkräfte vorübergehend ihre Wochenarbeitszeit aufstocken.

Damit die Weihnachtspost rechtzeitig vor Heiligabend ihre Empfänger erreicht, müssen innerdeutsche Karten und Briefe spätestens am Samstag, 21. Dezember, vor der letzten Briefkastenleerung eingeworfen werden.

Am 24. Dezember sind die Zusteller noch einmal voll im Einsatz. Im Briefzentrum wird es dagegen schon ruhiger, die meisten Mitarbeiter gehen schon am Vormittag, am Nachmittag ist dann auch für alle anderen Feierabend. Erst am 27. Dezember geht es weiter. (AL)