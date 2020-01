vor 13 Min.

Hochhaus brennt: Großer Feuerwehreinsatz in Neusäß

Zahlreiche Feuerwehrleute sind am Mittwochabend zu einem Mehrfamilienhaus in Neusäß ausgerückt. Dort schlagen Flammen aus dem sechsten Stock.

Großer Feuerwehreinsatz in Neusäß: Flammen schlugen am frühen Mittwochabend aus dem sechsten Stockwerk eines Mehrfamilienhauses in der Richard-Wagner-Straße. Dies teilte die Polizei mit. Demnach wurde gegen 18.15 Uhr Alarm gegeben.

Brand in Neusäß: Zahlreiche Feuerwehrleute sind vor Ort

Zahlreiche Einsatzkräfte eilten zum Ort des Brandes. Sie seien mit umfangreichen Lösch- und Rettungsmaßnahmen beschäftigt, hieß es weiter von der Polizei. Möglicherweise wurden Personen verletzt: Momentan gehe man von einer weiblichen Person aus, sagte ein Polizeisprecher. Näheres zur Ursache des Brandes ist derzeit nicht bekannt. Flammen und Rauch waren offenbar weithin sichtbar.

