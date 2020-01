18:57 Uhr

Hochhaus in Neusäß brennt: Frau schwer verletzt

Zahlreiche Feuerwehrleute sind am Mittwochabend zu einem Mehrfamilienhaus in Neusäß ausgerückt. Dort schlugen Flammen aus dem sechsten Stock.

Bei einem Brand in einem Hochhaus in der Richard-Wagner-Straße in Neusäß ist am frühen Mittwochabend eine Frau schwer verletzt worden. Aus ihrer Wohnung im sechsten Stock schlugen die Flammen. Die Wohnung brannte total aus. Die Feuerwehr fand die 65-jährige Frau in den Flammen. Sie wurde mit schwersten Verletzungen ins Uniklinikum in Augsburg gebracht.

Brand in Neusäß: Zahlreiche Feuerwehrleute sind vor Ort

Nach Angaben der Einsatzkräfte vor Ort hatten Augenzeugen die Polizei gegen 18.15 Uhr alarmiert, nachdem sie die Flammen im sechsten Stock gesehen hatten. Die 65-jährige Bewohnerin hatte demnach noch auf dem Balkon gestanden und versucht, das Feuer zu löschen. Sie warf wohl auch einen brennenden Gegenstand vom Balkon. Dann sei sie zusammengebrochen.

5 Bilder Brand in Hochhaus in Neusäß Bild: Marcus Merk

Die Feuerwehr musste den Brand mit einer Drehleiter löschen. Der Einsatz dauerte bis kurz vor 20 Uhr. Wie das Feuer entstehen konnte, ist bislang noch völlig unklar.

Nach Brand: Hochhaus in Neusäß komplett evakuiert

Das Haus wurde komplett evakuiert. Dort leben etwa 60 Personen, die während des Einsatzes in einem Bus darauf warteten, wieder in ihre Wohnungen zu dürfen.

Zahlreiche Einsatzkräfte eilten zum Ort des Brandes. Die Feuerwehr Neusäß schickte 30 Feuerwehrleute. Zudem kamen sieben Polizeistreifen und etliche Rettungswagen. (cf)

