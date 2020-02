19:00 Uhr

Hochwasser im Augsburger Land: Wasser ist weg, Schäden bleiben

Plus Eine stürmische Nacht hat ihre Spuren hinterlassen. In Fischach fiel die Schule wegen Hochwassers aus. Bei Altenmünster muss eine Straße gesperrt werden.

Von Josefine Wunderwald und Matthias Schalla

Aufräumen ist angesagt im Augsburger Land am Tag nach dem Hochwasser. In der Einfahrt vor dem Antiquitätengeschäft Schäbel in Fischach liegen am Dienstagvormittag noch immer Teerstücke. Das Wasser hat dort den Straßenbelag aufgerissen. Die schwarzen Brocken sind überall verstreut.

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Ich habe bereits das Plus+ Paket Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

„Wir hatten gerade noch Glück“, sagt Adrian Schäbel, Inhaber des Antiquitätenladens. Nur um Haaresbreite sei das Wasser nicht in das Haus eingedrungen: „Das Wasser stand bis auf die oberste Stufe. Nur, weil die eine leichte Biegung hat, ist es nicht in den Laden geflossen.“ Schäden an den hochwertigen Möbelstücken seien daher nicht entstanden. Hochwasser: Fischacher Antiquitätenhändler hatte Existenzängste Am Montag waren Schäbel und seine Familie seit 6 Uhr auf den Beinen und versuchten, das Wasser aufzuhalten. Für ihn sei das Hochwasser sehr schlimm gewesen. „Es steht für uns ja wirklich die Existenz auf dem Spiel. Wenn einem Kaufmann seine Ware kaputt geht, ist das, als würde man einem Läufer die Füße wegnehmen“, sagt der Antiquitätenhändler. Kritik übt er hierbei vor allem an der neuen Brücke, die neben seinem Geschäft über die Schmutter gebaut wurde. Unter der alten Brücke habe das Wasser durchfließen können, damals habe er daher nie Probleme durch Hochwasser gehabt. Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Bild: Marcus Merk Die neue Brücke hingegen sei weiter nach unten gesetzt. Jedoch sei das Hochwasser auch allgemein besonders stark gewesen, sagt sein Vater, Roland Schäbel: „Früher ist das Wasser immer in ungefähr sechs oder sieben Stunden abgelaufen. Diesmal hat es zwölf Stunden gedauert.“ Wasserstand der Zusam in Zusmarshausen geht zurück Auch Anna-Maria Voglers Geschäft war durch das Hochwasser direkt betroffen. Sie betreibt in Zusmarshausen den Mühlenladen Vogler-Mühle gleich neben der Zusam. Bei ihnen stehe das Wasser noch immer im Keller und im Turbinenraum, sagt Vogler. „Wir sind auf Hochwasser aber gut vorbereitet.“ Trotzdem haben sie und ihre Familie in der Zeit von Montag bis Dienstag ständig den Wasserstand der Zusam im Blick behalten. Dieser sei jedoch nicht so hoch gestiegen, dass das Wasser Schäden verursacht hätte. „Inzwischen geht der Wasserstand schon wieder leicht zurück“, sagt Vogler. Einer ihrer Kundinnen hat das Unwetter ebenfalls große Sorgen bereitet. „Um 4 Uhr nachts war es am schlimmsten. Ich habe gedacht, es nimmt das ganze Haus mit“, erzählt sie. Sie habe schon mehrmals Hochwasser erlebt, aber noch nie derart extrem. Auch Polizei und Feuerwehr hatten während der Regenfälle alle Hände voll zu tun. Glücklicherweise blieb es jedoch bei Sachschäden. In Fischach allerdings wäre ein Unfall beinahe in einer Katastrophe geendet. Eine Frau fuhr trotz Sperrung in das Hochwasser und versenkte prompt ihr Auto. Bild: Marcus Merk Fischach Eine Autofahrerin hatte am Montagabend in Fischach eine Absperrung wegen des Hochwassers ignoriert und war gegen 19.10 Uhr von der Hauptstraße in den geteerten Schlößleweg abgebogen. Das große Verbotsschild war zwar laut Polizei für jeden erkennbar, die Frau fuhr dennoch weiter. Die Straße war jedoch so stark überspült, dass sie mit ihrem Auto ins Rutschen geriet und in einen Graben rutschte.

Aufgrund der großen Niederschlagsmengen führte der Graben so viel Wasser, dass der Wagen durch den Sog mitgerissen wurde. Das Fahrzeug lief binnen kürzester Zeit bis zur obersten Kante der Fenster voll. Die Fahrerin konnte das Fahrzeug gerade noch rechtzeitig verlassen und blieb weitgehend unverletzt. Die Feuerwehr Fischach konnte das Auto schließlich bergen. Der Sachschaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Neusäß Starke Windböen haben gegen 5 Uhr in Neusäß in der Benzstraße einen Baum umgeknickt, der auf zwei geparkte Auto fiel. Die Feuerwehr Neusäß entfernte den Baum. Die Schadenshöhe an den beiden Fahrzeugen muss noch ermittelt werden.



Starke Windböen haben gegen 5 Uhr in in der Benzstraße einen Baum umgeknickt, der auf zwei geparkte fiel. Die entfernte den Baum. Die Schadenshöhe an den beiden muss noch ermittelt werden. Dinkelscherben Aufgrund von Überschwemmungen musste in Dinkelscherben die Ortsverbindungsstraße nach Stadel gesperrt werden.



Aufgrund von musste in die Ortsverbindungsstraße nach Stadel gesperrt werden. Fischach Die Zufahrt zur Grund und Mittelschule war ebenfalls aufgrund einer Überschwemmung gesperrt, der Unterricht fiel aus.



Die Zufahrt zur Grund und Mittelschule war ebenfalls aufgrund einer gesperrt, der Unterricht fiel aus. Gessertshausen Die Kreisstraße in Richtung Döpshofen musste aufgrund Überflutungen gesperrt werden.



Die in Richtung Döpshofen musste aufgrund Überflutungen gesperrt werden. Altenmünster Die Kreisstraße A21 musste am Dienstag wegen Überflutung zwischen Altenmünster und Eppishofen voll gesperrt werden. Die Umleitung erfolgte über Unterschöneberg-Wörleschwang und umgekehrt. Voraussichtlich kann die Vollsperrung im Laufe des Mittwochs wieder aufgehoben werden. Das Hochwasser der letzten Tage ließ zudem einige seenähnliche Landschaften entlang der Zusam entstehen.



Themen folgen