vor 54 Min.

Hochwasserdamm: Was Naturschützer kritisieren

Jetzt hat auch der Bund Naturschutz erneut Stellung genommen zum geplanten Hochwasserdamm im Laugnatal

Von Tobias Karrer

Geht es nach den Plänen von Gemeinde und Planungsbüro, soll etwa 600 Meter vor Welden Richtung Ehgatten für drei Millionen Euro ein bis zu sieben Meter hoher Damm entstehen. Bei einem Hochwasser könnten mithilfe des Dammes 191000 Quadratmeter Wiese geflutet werden. Ohne das Bauwerk wären bei einem Jahrhundertereignis 69 Hauptgebäude und 100 Nebengebäude im Ort betroffen. Das Planungsbüro hat einen möglichen Gesamtschaden von bis zu zehn Millionen Euro errechnet.

Der Bund Naturschutz nimmt jetzt offiziell Stellung zu den Planungen. In einem Schreiben an das Landratsamt, das auch unserer Redaktion vorliegt, führen die Naturschützer einige Argumente gegen den Damm in der aktuell geplanten Form auf. Allerdings schicken sie voraus: „Der Bund Naturschutz fordert die Prüfung von Alternativstandorten und nicht, den Schutz vor einem Jahrhunderthochwasser zu vernachlässigen.“ Die Stellungnahme ist unterzeichnet vom Vorsitzenden der Kreisgruppe Johannes Enzler.

„Zentral“ seien der Schutz „vieler Arten und Biotope mit hohem Schutzstatus“ und die Veränderung des Landschaftsbilds, so Enzler. Die Stellungnahme kritisiert die Lage des Rückhaltebeckens im „ökologisch wertvollen Talraum“ und bezieht sich dabei auf die spezielle artenschutzrechtliche Prüfung, die im Laugnatal vorgenommen wurde. Mehrere offiziell kartierte Biotope wären von dem Bauwerk betroffen. Das haben auch die Planer in ihren Überlegungen berücksichtigt, doch der Bund analysiert die Auswirkungen noch genauer.

Die Organisation nennt zum Beispiel fünf Arten von Frühjahrsblühern, die von dem Dammbau betroffen wären. Auswirkungen hätte das Projekt auch auf viele Tierarten, darunter 10 Vogelarten, fünf davon stehen auf der bayerischen Vorwarnliste, außerdem sechs Fledermausarten, von denen drei schon jetzt auf der Roten Liste stehen. Besonders wichtig sind Johannes Enzler zwei gefährdete Perlmuttfalter und die potenzielle Beeinträchtigung des Feldschwirls, eines seltenen Vogels. Dem Bund fehlen in der Artenschutzprüfung außerdem noch ein paar Tier- und Pflanzenarten: die Forschlaichalge, das Sumpfherzblatt und der Steinkrebs.

Ein weiterer Punkt, den auch das Planungsbüro Steinbacher aus Neusäß bei der Informationsveranstaltung in Welden angesprochen hat, ist die Entsorgung des arsenhaltigen Torfbodens, der für den Damm aufgebaggert werden soll. Die Planungen sehen vor, dass der Torf am Fuße des Dammes wiederverwendet wird. Der Bund befürchtet aber, dass das Gift, das bisher im Boden gebunden ist, bei Regen ausgeschwemmt werden könnte.

Die aufgeführten Ergebnisse gehen in die Bewertung des Bund der „Allgemeinen Vorprüfung des Einzelfalles“ ein. Der Kreisverband kommt zu dem Schluss, dass der Damm „die Qualität von Wasser, Natur und Landschaft in dem Gebiet“ beeinträchtigen würde. Außerdem hätten die Planer die Frage, ob das Bauwerk in einem Bereich liege, „wo es für eine große Anzahl von Personen weit sichtbar ist“, mit Nein beantwortet. Der sieben Meter hohe Damm sei aber zweifellos „weiter als 500 Meter im Umkreis sichtbar“, so die Stellungnahme.

Außerdem wehrt sich der Bund gegen die Aussage der Planer, dass eine „Umweltverträglichkeitsprüfung“ aufgrund der „intensiven landwirtschaftlichen Nutzung“ des Laugnatals nicht erforderlich sei. Laut Naturschützern gibt es im betroffenen Bereich gerade einmal zwei Ackerflächen und einige Wiesen, die aber von einem Weldener Biobauern bewirtschaftet würden. Deshalb fordert der Bund auch eben diese umfassende „Umweltverträglichkeitsprüfung“. In diesem Zusammenhang würde auch nach Alternativen gesucht, erklärt Johannes Enzler. Schon bei einer Informationsveranstaltung in Welden vor zwei Wochen waren auch alternative Standorte Thema. Das Planungsbüro legte dar, warum der Damm im Laugnatal in jedem Fall notwendig wäre. Auch alle möglichen Alternativen zusammen würden einzig die Höhe des Staudamms verringern, erklärten die Planer.

Johannes Enzler ist von der Alternativlosigkeit des großen Damms nicht überzeugt. Allgemein „wäre es aus unserer Sicht wichtig, dass man sich beim Hochwasserschutz auf dezentrale Maßnahmen besinnt“, erklärt er und verweist auf ähnlich große Bauprojekte bei Dinkelscherben oder im Anhauser Tal.

Themen Folgen