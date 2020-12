10.12.2020

Höherer Corona-Wert im Landkreis Augsburg als in der Stadt Augsburg

In den letzten Wochen war der Sieben-Tage Wert bei den Corona-Infektionen in der Stadt Augsburg immer höher als im Landkreis gewesen. Das hat sich nun geändert.

Der Inzidenzwert bei den Corona-Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen beträgt im Landkreis Augsburg am Donnerstag 217. Damit fällt der Wert zwar leicht weiter, ist aber erstmals auffällig höher als in der Nachbarstadt Augsburg, die lange Zeit mit erheblich mehr Infektionen zu kämpfen hatte. In Augsburg liegt der Sieben-Tage-Wert laut Robert-Koch-Institut inzwischen bei 207. Dabei spielt allerdings auch eine Änderung in Augsburg eine Rolle.

Die Stadt hat am Donnerstag erstmals den Sieben-Tage-Wert des RKI verwendet, bislang kam die Zahl immer durch eigene Berechnungen zustande; dann wäre er auch jetzt noch etwas höher. Da die neuen Corona-Maßnahmen an den RKI-Wert gekoppelt sind, nutzt jetzt auch Augsburg diese Zahl. Der Landkreis ist schon länger auf diese Quelle umgestiegen.

Neun Todesfälle in dieser Woche im Landkreis Augsburg

Das Coronavirus fordert im Landkreis Augsburg in dieser Woche weitere Todesopfer: Vier Menschen, die sich angesteckt hatten, sind gestorben. Die Zahl der Todesfälle steigt damit auf 44. In der Zeit von Montag auf Dienstag waren fünf Todesfälle zu beklagen gewesen.

Corona-Zahlen im Landkreis steigen

Von Mittwoch auf Donnerstag wurden im Augsburger Land 114 neue positiv getestete Fälle gemeldet. Insgesamt haben sich im Landkreis bisher 4823 Menschen mit dem Coronavirus infiziert.

Der Inzidenzwert muss sieben Tage am Stück unter 200 liegen, damit die verschärften Regelungen für sogenannte Hotspots aufgehoben werden. Das gilt auch für die Ausgangssperre ab 21 Uhr. Diese Frage wird auch im Hinblick auf den Ablauf der Silvesterfeiern wichtig werden.

