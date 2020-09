vor 54 Min.

Hofflohmarkt in Biberbach soll die Hilfe für Uganda retten

Ein paar Zentner leckerer Marmelade werden es schon sein, die Marianne Bertele in den letzten 30 Jahren für den Uganda Verein eingekocht hat. Mehr davon gibt es beim Hofflohmarkt am kommenden Wochenende.

Am Wochenende findet in Biberbach ein Hofflohmarkt statt. Der Erlös soll Menschen in Uganda helfen. Was geboten ist.

Von Sonja Diller

Seitdem Father Vincent Kato vor 30 Jahren als Sommerpfarrer nach Biberbach kam und von der Not in seiner Heimat berichtete, sind dem Team des spontan gegründeten Uganda Vereins die Ideen nicht ausgegangen. An Maria Himmelfahrt werden in „normalen“ Jahren Kräuterbüschel gebunden und an die Kirchgänger verkauft. Am Heilig-Kreuz-Markt avancierten am bunt gefüllten Stand nicht nur die Marmeladenkreationen von Marianne Bertele zum Topseller. Säckeweise wird Rohmaterial zu Röstzwiebeln verarbeitet und im Dorfladen angeboten. Für den Weihnachtsmarkt werden jedes Jahr Plätzle um die Wette gebacken und für den guten Zweck auch gerne gekauft.

Mit Röstzwiebeln und Marmelade wollen die Biberbacher Uganda helfen

Bisher konnten sie mit viel Fleiß jedes Jahr einige Tausend Euro zur Unterstützung nach Uganda überweisen, ist Vereinsvorsitzende Johanna Storr stolz. Mit Schulpatenschaften war der Verein in den 1990ern in die Arbeit gestartet. Dann wurde mit dem Geld aus Biberbach der Bau einer Krankenstation und einer Schule unterstützt.

Eigentlich hätte das Team vom Uganda Verein Biberbach Grund zum Feiern. Seit drei Jahrzehnten kochen und handarbeiten die Helfer, damit es den Menschen im ugandischen Naddangira besser geht. In diesem Jahr hat Corona ihnen allerdings bei der Vermarktung der leckeren und schönen Dinge einen Strich durch die Rechnung gemacht. Bei einem Hofflohmarkt am kommenden Samstag und Sonntag soll nun der Verkauf der hausgemachten, ganz besonderen Marmeladen und der beliebten Röstzwiebel, das Angebot an ausgefallenen Schürzen, handgestrickten Socken und schönen Flohmarktartikeln die Verluste etwas wettmachen.

So hofft das Team des Biberbacher Uganda Vereins nun auf viele Besucher beim Hofflohmarkt in der Bibertalstraße 39. Am Samstag, 26. September, ist der Flohmarkt von 10-18 Uhr geöffnet, am Sonntag, 27. September von 10-16 Uhr. Auf dem Gelände ist das Tragen von Mund-Nasen-Bedeckung Pflicht und alle Besucher sind angehalten bei der Veranstaltung auf den nötigen Abstand zu achten.

