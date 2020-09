13:46 Uhr

Hofläden: Vom Hof direkt auf den Tisch

Hofläden liegen im Trend. Verbraucher können dort sehen, wo ihr Essen herkommt. Ein Geflügelhof in Großaitingen stellt sich mit dem Konzept gegen das System der Massentierhaltung

Von Sören Becker

Der Hofladen des Geflügelhofs Mayr ist einer der ältesten im Augsburger Land.

700 Hühner gibt es insgesamt auf dem Hof.Die produzieren etwa 650 Eier pro Tag. Viel ist das nicht. Der durchschnittliche Hof, der den Großhandel versorgt, habe etwa 30000 Tiere, fast 43-Mal so viele, wie die Familie Mayr hält.

Schon vor 60 Jahren verkaufte Andrea Mayrs Schwiegermutter Eier an der Haustür. 1996 richtete Andrea Mayr dann einen eigenen Verkaufsraum ein. Der Laden ist eine Menge Arbeit: „Ganz klar trennen kann man das nicht, aber wir stecken wahrscheinlich mehr Arbeit in den Laden als in den Hof“, sagt Mayr, die den Hofladen leitet, während ihr Mann und ihr Sohn Johannes sich um die Hühner kümmern. Das Sortiment hat sich seit den Zeiten des Haustürverkaufs verbreitert. Mittlerweile gibt es dort auch selbst gemachten Eierlikör, Eiernudeln und selbst geschlachtetes Hühnerfleisch. Von anderen Hofläden aus der Region bekommen die Mayrs Öl, Honig und vieles andere. Die anderen Höfe bekommen dafür Produkte vom Mayr-Hof: „Hofläden sind solidarisch miteinander“, sagt Mayr. Das müssen sie auch sein: „Für ein oder zwei Produkte macht sich keiner den Weg“, bedauert Andrea.

Hofläden werden immer beliebter im Augsburger Land

Derzeit legen die Hühner auf dem Geflügelhof Mayr rund 650 Eier pro Tag – weiß und braun. Bild: Marcus Merk

In den letzten Jahren kämen immer mehr Kunden: „Die Leute wollen immer mehr wissen, wo ihre Lebensmittel herkommen“, sagt Johannes. Das ist auf dem Mayrhof nicht zu übersehen. Gegenüber der Tür zum Hofladen ist eine Voliere, aus der gackernde Hühner die Kunden beobachten. „Das ist bei Kindern die große Attraktion“, sagt Andrea und lacht. Geflügelhöfe müssen eng kalkulieren. Ein Ei aus Bodenhaltung zu produzieren kostet laut einer Studie des Thünen-Instituts etwa 7,5 Cent. Der Einstandspreis, also der Preis, um das Ei in den Einzelhandel zu bekommen, liegt durchschnittlich bei 13,6 Cent. Die sechs Cent Gewinn pro Ei muss der Landwirt sich mit Verpackung, Logistik, Lagerhaltung und den Betriebskosten des Supermarkts teilen. In Wahrheit ist die Rechnung noch etwas knapper: In Supermärkten im Augsburger Land gibt es zehn Eier aus Bodenhaltung schon ab 1,29 Euro, also etwas weniger als 12,9 Cent pro Ei. Der Einstandspreis dürfte noch niedriger sein. Ein kleines Ei aus der Bodenhaltung auf dem Mayrhof kostet 21 Cent.

Der höhere Preis schafft neue Möglichkeiten für den Landwirt. Die Vögel haben bei Mayrs zum Beispiel dreimal mehr Platz als vorgeschrieben: „Natürlich könnten wir mehr Hühner halten, aber wir wollen nicht in die Massenproduktion hineinrutschen“, sagt Johannes. Das steigert auch die Produktionskosten. Der höhere Preis sei es vielen Kunden aber wert. „Anders als ein Supermarkt können wir die Kunden auch beraten. Viele freut es auch, wenn sie einfach Gelegenheit haben, ein bisschen zu schwatzen“, sagt Andrea.

Lebensmittelskandal sorgen für Hochbetrieb beim Hofladen Mayr

Martin Mayr ist mit den Mayrs nicht verwandt. Er ist Kreisobmann des Bauernverbands. Er hält viel von Direktvermarktungskonzepten: „Als Verbraucher kann man sich regional ernähren, und als Landwirt bekommt man bessere Preise“, sagt Mayr. Wegen der ver hohen Löhne und Umweltstandards, haben deutsche Lebensmittel es teilweise schwer, sich auf dem Weltmarkt durchzusetzen. Er selbst bemüht sich, möglichst regional zu essen. Das sei im Augsburger Land vergleichsweise einfach: „Wenn man sich nur von hier ernähren dürfte, müsste man nicht auf vieles verzichten“, sagt Mayr. Kartoffeln, Fleisch, Erdbeeren, Spargel, Getreide – abgesehen von Südfrüchten, werde alles werde alles Nötige hier produziert. „Nur beim Gemüse wäre es etwas dünn“, sagt Mayr. Das Interesse an regionaler Ernährung sei in den letzten Jahren gestiegen: „Mal gucken, wie lange das anhält“, sagt er.

Auch Andrea Mayr beobachtet, dass die Begeisterung für regionale Lebensmittel Schwankungen unterliegt: „Die Besucherzahlen bei uns verlaufen in Wellen“, sagt sie. Jeder Lebensmittelskandal sorge für ein volles Haus. „Als 2010 der Skandal mit dem Dioxin in den Eiern war, haben die Leute uns die Bude eingerannt“, berichtet Andrea Mayr.

