11.05.2018

Hofreiter macht Station in Neusäß

Für Ausbau der Bahnlinie geworben

Anton Hofreiter, Fraktionsvorsitzender und Bundestagsabgeordneter der Grünen, machte bei seinem Besuch in der Region mit den Landtags- und Bezirkstagskandidaten Stephanie Schuhknecht, Max Deisenhofer und Annemarie Probst auch in Neusäß halt. Als er aus dem Zug ausstieg und sich am Haltepunkt umschaute, stellte er fest: „Hier hat sich ja gar nichts verändert seit meinem letzten Besuch.“ Stimmt nicht, merkte Grünen-Stadträtin und Kreistagsfraktionschefin Silvia Daßler an: Der Fahrkartenautomat Richtung Ulm wurde abgebaut. Thema des Besuchs von Hofreiter war der beabsichtigte Ausbau der Bahnstrecke. Doch wann das 3. Gleis wirklich kommt, ist nicht klar. Hofreiter: „Wo ein politischer Wille ist, ist auch ein Weg. Für den Bau von Straßen scheut der Staat vor Enteignungen nicht zurück und das Geld ist meist auch kein Hinderungsgrund.“ Für Hofreiter muss ganz klar das Straßenbahn- und Zugnetz ausgebaut werden – als einen Erfolg bezeichnete er die Verlängerung der Linie 3 nach Königsbrunn. Außerdem müsste dafür gesorgt werden, dass man sich in punkto Pünktlichkeit auf den Nah- und Fernverkehr verlassen könnte, und dass die Tarife transparent und gerecht sind. (AL)

