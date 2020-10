10:37 Uhr

Hoher Schaden bei Einbruch in Hirblinger Firma

Ein Unbekannter brach in eine Firma in Hirblingen ein.

In einer Gersthofer Firma bediente sich ein bisher unbekannter Einbrecher.

In ein Firmengebäude im Gersthofer Stadtteil Hirblingen brach am Freitagabend gegen 23 Uhr ein bisher unbekannter Täter ein. Nach angaben der Polizei versuchte er zunächst, mit einem Brecheisen zwei Eingangstüren aus Metall aufzuhebeln. Da ihm dies nicht gelang, brach er ein Fester auf und stieg in das Gebäude ein und gelangte in den Aufenthaltsraum. Dort wurden die Schränke durchsucht, aber nichts entwendet.

Geldkassette in Hirblingen gestohlen

Anschließend brach er einen Container auf und stahl daraus eine Geldkassette mit circa 250 Euro Bargeld. Der Täter verursachte beim Einbruch einen Sachschaden in Höhe von 5000 Euro. (lig)

