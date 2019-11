Hohes Unfallrisiko: Kommt ein Tempolimit auf der Autobahn A8?

Plus Seit dem Ausbau der A8 ist das Unfallrisiko gestiegen. Die Polizei fordert deshalb ein Tempolimit von 120 Stundenkilometern.

Kaum ein Thema erhitzt die Gemüter so wie ein Tempolimit auf der Autobahn. Auch für die A8, wo sich seit dem Ausbau das Unfallrisiko erhöht hat, wünschen sich viele Bürger ein Tempolimit. Die Polizei sprach sich bisher für die Telematik aus, für eine zeitweise Geschwindigkeitsbegrenzung mithilfe von Schilderbrücken. Aber da diese nicht schnell genug kommen, hat das Polizeipräsidium Schwaben Nord nun für die A8 zwischen Neusäß und Friedberg tagsüber ein Tempolimit von 120 km/h empfohlen – aufgrund erhöhter Unfallgefahr. Dies sagte Polizeioberrat Ralf Bührle bei einem „Runden Tisch“ der Grünen im Landkreis zum Thema Tempolimit.

Eingeladen hatte der Landtagsabgeordnete der Grünen, Max Deisenhofer. Er will trotz aller Widerstände im Kreis, Land und Bund beim Tempolimit nicht locker lassen und wollte hören, was die Experten der Region zu dem Thema sagen. Mit dabei waren Robert Schmidt vom Autobahnbetreiber Pansuevia, von den Feuerwehren Wolfgang Baumeister ( Gersthofen) und Markus Furniert ( Adelsried) sowie die Fraktionsvorsitzende der Grünen im Kreistag und Landratskandidatin Silvia Daßler.

Tempolimit auf A8 gefordert: Zahl der Unfälle nimmt zu

Der allgemeine Tenor: Das Verkehrsaufkommen auf der A8 nimmt zu, die Zahl der Unfälle auch, also wären zumindest zeitweise Geschwindigkeitsbegrenzungen mithilfe von ferngesteuerten Anlagen an so genannten Schilderbrücken sinnvoll. Diese sollen aber bekanntlich nur zwischen den Abschnitten Neusäß und München und frühestens 2022 kommen.

Das ist zu spät, finden nicht nur die Grünen, sondern auch die Polizei. Wie Polizeioberrat Ralf Bührle, beim Polizeipräsidium Schwaben Nord für das Thema Verkehr zuständig, erklärte, halte man zwischen Neusäß und Friedberg tagsüber Tempo 120 für notwendig. „Wir sehen hier akuten Handlungsbedarf“, so Bührle. Weil es im Ballungsraum Augsburg auf der Autobahn immer wieder zu gefährlichen Situationen und Unfällen kommt, könne man nicht noch Jahre warten, bis die Telematik kommt.

Die Grünen-Fraktionsvorsitzende im Kreistag und Landratskandidatin Silvia Daßler setzt hingegen nicht auf die Schilderbrücken, „die irgendwann kommen und uns Millionen kosten, die wir auch anders sinnvoll einsetzen könnten“, sondern auf ein generelles Tempolimit von 130 km/h auf den Autobahnen. Dies sei die sicherste, sinnvollste, günstigste und umweltfreundlichste Lösung.

Polizeioberrat Bührle meint hingegen, dass die Akzeptanz in der Gesellschaft wichtig sei: „Die Telematik-Anzeige liefert einen nachvollziehbarer Grund für die Beschränkung, da ist der Bürger eher bereit, sich daran zu halten.“

Für die Feuerwehren stelle sich ohnehin nicht so sehr die Frage nach einem Tempolimit, „denn der Verkehr hat allgemein enorm zugenommen“, so Kommandant Wolfgang Baumeister. Die Rettungskräfte würden eher von einem Lkw-Überholverbot an manchen Stellen profitieren, weil dann die Rettungsgassen öfter frei wären. Dem pflichtet Markus Furnier von der Feuerwehr Adelsried bei und kritisiert zudem die Zunahme an Zwischenfällen mit Gaffern an der Unfallstelle.

Die meisten Unfälle auf der A8 gibt es tagsüber

Fakt ist, dass zu hohe Geschwindigkeit die Todesursache Nummer 1 bei Unfällen ist. „Je langsamer man fährt, desto sicherer ist es“, so Polizeioberrat Bührle. Nach der Unfallstatistik des Polizeipräsidiums Schwaben Nord stieg der Zahl der Verkehrsunfälle auf der A8 im Bereich der Landkreise Augsburg und Aichach-Friedberg in den vergangenen sechs Jahren an. Entsprechend mehr Verletzte gab es. Und: Die Zahl der Verletzten bei Unfällen bei hoher Geschwindigkeit hat sich mehr als verdoppelt. Robert Schmidt von der Autobahnbetreibergesellschaft Pansuevia, die ebenfalls eine Unfallstatistik führt, spricht für dieses Jahr hochgerechnet von einer Zunahme der Unfälle und Unfallereignisse um etwa 14 Prozent. Die meisten Unfälle passieren zwischen 9 und 18 Uhr. Bei den Wochentagen ist der Samstag der Spitzenreiter, gefolgt von Freitag.

Für Schmidt sollten die Schilderbrücken zu jeder modernen, neu gebauten oder sanierten Autobahn standardmäßig dazugehören. So ließen sich nicht nur viele Unfälle vermeiden, auch Reinigungsarbeiten und andere Maßnahmen könnten so viel sicherer abgewickelt werden. Schmidt: „Ich verstehe nicht, warum man jetzt so lange mit der Nachrüstung zögert.“

