07.03.2020

„Holy Hour“ in der Klosterkirche

Anbetungsstunde mit besonderer Atmosphäre

Einmal im Monat erstrahlt die Klosterkirche von Holzen in einem besonderen Licht und verbreitet eine ungewöhnliche, wohltuende Atmosphäre. Seit Januar richten Initiator Michael Kögl und sein Team eine „Holy Hour“ aus. Viele Mitfeiernde kamen zu dieser „Heiligen Stunde“ in das Gotteshaus, das dem Johannes dem Täufer geweiht ist.

Diese Anbetungsstunde wird musikalisch gestaltet und ist gefüllt mit Dank, Lobpreis, Stille und geistlichen Impulsen.

Die „Holy Hours“ gibt es nach Angaben des Initiators in ähnlichen Formen auch an vielen anderen Orten. „Ich selbst bin seit einigen Jahren bereits regelmäßig musikalisch im Kloster Maria Stern in Augsburg dabei, und ich fand es an der Zeit, dass die Holy Hour auch bei uns im nördlichen Landkreis Augsburg Einkehr halten soll“, so Michael Kögl, der auch Pfarrgemeinderatsvorsitzender in Nordendorf ist.

Mit meditativen und sehr persönlichen Texten begleitet Kögl durch die Anbetungsstunde und wird dabei immer wieder musikalisch von seiner Gruppe unterstützt. Kaplan Sanoj bot nach der Aussetzung des Allerheiligsten auch die Möglichkeit zur persönlichen Beichte. Am Ende der Stunde mit Gott spendete er auch den Segen.

Michael Kögl freut sich über die freundliche Aufnahme durch die Schwestern von Holzen und die Priester in der Pfarreiengemeinschaft Nordendorf-Westendorf zur Umsetzung dieser besonderen Stunde. Eingeladen sind alle – auch über die Pfarreiengemeinschaft Nordendorf-Westendorf hinaus. Sieben bis zehn Personen gehören zum Vorbereitungsteam um Michael Kögl, das aber auch erweitert werden kann. Gefragt sind Leute, die sich für den Glauben engagieren wollen, Menschen mit musikalischen Fähigkeiten oder aber einem Gespür für Technik.

Es ist ein besonderer Anblick, wenn die Klosterkirche, ausgeschmückt mit einer üppigen Barockausstattung und reichen Stuckaturen, während der „Holy Hour“ immer wieder in einem anderen farbigen Licht erstrahlt.

Die Anbetungsstunde beginnt jeweils am ersten Sonntag im Monat um 19 Uhr. Die nächste „Holy Hour“ findet am Palmsonntag, 5. April, in der Klosterkirche Holzen statt. (rogu)

