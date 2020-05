00:31 Uhr

Holzfassade für den Kindergarten

Der Erweiterungsbau des Kindergartens Altenmünster wird in Holzbauweise ausgeführt und erhält wie das bestehende Gebäude eine Holzfassade.

Die „Rappelkiste“ bekommt eine neue Fassade. Im Herbst soll mit der Erweiterung begonnen werden

Mit den Bauarbeiten zur Erweiterung des Kindergartens in Altenmünster soll im Herbst begonnen werden. Ingenieur Günter Axmann vom Architekturbüro Axmann + Weiß brachte die Gemeinderäte auf den aktuellen Stand der Planungen. Die Ausführungsplanung mit den Rohbaugewerken sei fertiggestellt, die Vergabe der Aufträge könne ab dem 17. Juli 2020 erfolgen. Wenn alles reibungslos läuft, könnte die Fertigstellung im Herbst des nächsten Jahres möglich sein, so der Ingenieur. „Das wäre ein großer Vorteil für uns, wenn damit keine weiteren Notlösungen mit ausgelagerten Gruppen mehr notwendig sind“ fügte Bürgermeister Walter an. Dies setzt allerdings voraus, dass die aktuelle Pandemie keine Behinderung der Planung mit sich bringt. Um einen zügigen Baufortschritt zu gewährleisten, kann es auch notwendig sein, beim Schulbusverkehr Einschnitte hinzunehmen.

Entscheiden musste sich das Gremium, welche Art der Fassade das Holzbauwerk erhalten soll. Dazu stellte der Architekt zwei Varianten vor. Mit zwei Gegenstimmen schlossen sich die Gemeinderäte dem Vorschlag für eine hinterlüftete Verkleidung mit unbehandelten Nut- und Federbrettern in unterschiedlicher Breite an. Diese Verarbeitung erscheint unruhiger, daher aber wieder lebhafter, untermauerte der Fachmann seine Version.

Einen Einblick in die Planungen des Innenausbaus vermittelte Innenarchitektin Kathrin Wiederhut vom Büro Axmann + Weiß. Der Name des Kindergartens Rappelkiste soll sich in der Gestaltung der Räume widerspiegeln, erklärte sie ihre Vorschläge. Die Gruppenräume ähneln einem Pappkarton, damit es dort „ordentlich rappelt“, steckt als Philosophie hinter den Planungen. (joti)

