vor 57 Min.

Holzmodul eines Kuhstalls trifft Arbeiter im Gesicht

Ein 46-Jähriger verletzt sich in Biburg bei Arbeiten an einem Kuhstall. Der Mann muss ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Beim Bau eines Kuhstalls hat sich ein Arbeiter am Montag in Biburg am Kopf verletzt. Der Arbeiter war laut Polizei gegen 11.45 Uhr in der Ulmer Straße gerade damit beschäftigt, größere Holzmodulen aufzustellen. Als eines dieser Module mit einem Teleskoplader angehoben wurde, schnellte das Holzelement hoch und traf den 46-Jährigen im Gesicht.

Nach der Erstversorgung vor Ort wurde der Mann zur weiteren Versorgung in das Klinikum Haunstetten eingeliefert. Von schwereren Verletzungen wird derzeit nicht ausgegangen. (thia)

