15:53 Uhr

Holzsäule eines Vordaches angefahren und geflüchtet

Am Samstag ereignete sich in der Ulrich-Geh-Straße in Diedorf ein Unfall. Der oder die Fahrerin eines Mercedes fuhr beim Wenden gegen einen Pflanzkübel und eine Holzsäule, welche das Vordach des Anwesens stützte und entfernte sich dann unerlaubt von der Unfallstelle.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Eine Zeugin beobachtete den Vorfall und notierte das Kennzeichen. (jah)

