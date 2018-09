vor 38 Min.

Hommage an eine Literatin

Kulturstadl stellt Schriftstellerin vor

Zusmarshausen-Wörleschwang Mit der französisch-österreichischen Schriftstellerin Christiane Singer beschäftigt sich der zweite Literatur-Abend der Reihe „Was uns bewegt“ im Kulturstadl Wörleschwang. Die Publizistin, Autorin und Moderatorin Felizitas Gräfin Schönborn, die eine innige Freundschaft mit Christiane Singer verband, berichtet aus ihrem Erleben der Schriftstellerin und liest Auszüge aus dem Buch „Wo läufst Du hin? Der Himmel ist in Dir!“. Dazu wird der Film „Passion – Eine Hommage an Christiane Singer“ der österreichischen Filmemacherin Carola Mair gezeigt. Der Abend im Kulturstadl beginnt am Sonntag, 9. September, um 19 Uhr (Einlass ab 18 Uhr).

Obwohl Singers preisgekrönte Romane und Essaybände in 100000er-Auflagen erschienen und häufig auf den Bestsellerlisten Frankreichs landeten, sind sie in der deutschsprachigen Welt bis heute fast ein Geheimtipp geblieben. Selbst Christiane Singers Verleger bei Albin Michel war erstaunt, wie es dieser Autorin immer wieder gelang, mit ihrer besonderen, dem Zeitgeist kaum entsprechenden Sprache auch in Belgien, Kanada und in französischsprachigen Regionen Tausende von Lesern zu begeistern. (AL/ Foto: Giorgio Thum-Valsassina)

