26-Jähriger fährt betrunken ohne Führerschein gegen einen Baum

Im Waldstück zwischen Horgau und Adelsried verliert ein Autofahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug. Zusammen mit dem Beifahrer flüchtet er zu Fuß, kommt aber nicht weit.

Gegen einen Baum ist ein 26-jähriger Autofahrer am Sonntag bei Horgau gekracht. Der Mann und sein 42-jähriger Beifahrer versuchten, anschließend zu Fuß von der Unfallstelle zu flüchten.

Nach Auskunft der Polizei war der Autofahrer aus Moldau um 18.25 Uhr in seinem Opel-Corsa auf der Kreisstraße A5 vom Horgauer Bahnhof in Richtung Adelsried unterwegs. Im kurvigen Waldbereich verlor er die Kontrolle über seinen Wagen, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Beide Fahrzeuginsassen blieben unverletzt und flüchteten zu Fuß von der Unfallstelle. Eine Streife der Polizei entdeckte die beiden Männer aber ganz in der Nähe.

Bei der Kontrolle bemerkten die Beamten beim Fahrer deutlichen Alkoholgeruch. Ein Test ergab einen Wert von knapp zwei Promille. Da der 26-Jährige nur im Besitz einer moldauischen Fahrerlaubnis war und seinen Führerschein trotz eines festen Wohnsitzes in Deutschland nicht umgeschrieben hatte, wird er nun wegen Straßenverkehrsgefährdung infolge Alkohol, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Unfallflucht angezeigt. Am Corsa entstand Totalschaden in Höhe von 2.500 Euro. (thia)