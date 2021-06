Horgau

11:12 Uhr

81-Jährige stirbt nach Sturz von Fahrrad in Horgau

Eine 81-Jährige ist nach einem Sturz vom Fahrrad in Horgau tödlich verunglückt.

Zu einem tödlichen Unfall ist es bereits am Freitag in Horgau gekommen. Eine 81-Jährige starb nach einem Sturz von ihrem Fahrrad in Horgau. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Nach einem Sturz von ihrem Fahrrad ist eine 81-Jährige in Horgau gestorben. Der tödliche Unfall ereignete sich laut Polizei bereits am Freitag gegen 8.40 Uhr. Demnach war die Dame auf der Straße Brachflecken in Horgau unterwegs als sie allein beteiligt von ihrem Fahrrad stürzte. Wenig später riefen Passanten den Rettungsdienst. Der konnte trotz eingeleiteter Maßnahmen zur Reanimation nichts mehr für die 81-Jährige tun. Nach tödlichem Sturz in Horgau: Polizei sucht nach Hinweisen Beim Sturz zog sich die Dame laut Polizeisprecher Raimund Pauli eine Kopfverletzung zu. Die Todesursache ist allerdings noch nicht abschließend geklärt. Erste Ermittlungen deuten laut Pauli darauf hin, dass eingenommene Medikamente die Ursache für den Sturz der Frau gewesen sind. Die Beamten gehen davon aus, dass die Dame vor dem Sturz möglicherweise einen Schlaganfall oder eine Kreislaufschwäche erlitt. Um den Vorfall klären zu können, bittet die Polizei Zeugen um Hinweise. Telefon: 08291/1890-0. (kinp)

