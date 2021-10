83-Jähriger fährt in Auerbach wegen tief stehender Sonne über Verkehrsinsel

Die Nachmittagssonne ist schuld: Ein Rentner fährt in Auerbach über eine Verkehrsinsel und beschädigt ein Verkehrszeichen.

Die Sonne stand tief, als ein 83-Jähriger am Sonntag von Horgau in Richtung Zusmarshausen unterwegs war. Deshalb übersah der Mann in Auerbach laut Polizei ein Verkehrsinsel. Er fuhr mit seinem Auto darüber und beschädigte ein Verkehrszeichen. Der Schaden liegt bei 800 Euro. (mjk)