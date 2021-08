Horgau

11:38 Uhr

Ampel aus: Unfall an der Kreuzung bei Horgau

Zu einem Unfall mit hohem Sachschaden ist es am Freitag, 6. August, an der Kreuzung in Horgau gekommen. Zu diesem Zeitpunkt war die Ampel außer Betrieb.

Wenn die Ampel nicht in Betrieb ist, kommt es in Horgau an der Kreuzung von Staats- und Kreisstraße immer wieder zu Unfällen. So auch am Freitag, 6. August.

