Einem Fahrraddieb in Auerbach wird es zu leicht gemacht

Vor einer Bushaltestelle lässt ein Schüler sein Mountain-Bike stehen. Der Täter nutzt dabei ein Versäumnis des 16-Jährigen aus.

Ein Fahrraddieb hat am Freitag in Auerbach zugeschlagen. Der 16-jährige Besitzer hatte es dem Täter zu leicht gemacht.

Nach Auskunft der Polizei stellte der Schüler sein Mountain-Bike um 7 Uhr an der Bushaltestelle in der Ulmer Straße in Auerbach ab. Als er um 10 Uhr zurückkam, war das Mountainbike der Marke Cube Access verschwunden. Der Schüler hatte es unversperrt dort stehen lassen. Der Wert des schwarz-grauen Fahrrads beträgt rund 500 Euro. Hinweise an die Polizei Zusmarshausen, Telefon 08291/1890-0. (thia)