Auffahrunfall beim Abbiegen in Horgau

Nicht rechtzeitig reagiert hat ein 60-Jähriger bei einem Unfall in Horgau: Weil eine vorausfahrende Fahrerin bremste, fuhr er mit seinem Wagen auf.

Zu einem Auffahrunfall, glücklicherweise ohne schwere Folgen, ist es am Samstag, 26. Juni, gegen 17.50 Uhr an der Kreuzung der Kreisstraße A5 mit der Staatsstraße 2510 bei Horgau gekommen. Wie die Polizei berichtet, bog ein 60-jähriger Auotfahrer hinter dem vorausfahrenden Wagen einer 31-Jährigen von der Staatsstraße auf die Kreisstraße ab. Als die vorausfahrende Fahrerin verkehrsbedingt kurz bremste, fuhr der 60-Jährige leicht auf ihr Auto auf. An dem Wagen des Verursachers entstand kein Schaden. Beim Auto der 31-jährigen entstanden Kratzspuren an der hinteren Stoßstange. Verletzt wurde niemand. (jah)

