Auto eines Betrunkenen rollt gegen Streifenwagen

Zu viel getrunken hatte offenbar ein 76-jähriger Autofahrer, den die Polizei bei Horgau kontrollierte.

Erst fährt der 76-Jährige in Schlangenlinien mit seinem Auto auf der Staatsstraße 2025 von Augsburg kommend in Fahrtrichtung Horgau, dann rammt sein Auto einen Streifenwagen. Die Polizeibeamten, die den Mann aus dem Kreis Günzburg am Freitagabend gegen 20 Uhr stoppten, hatten gut zu tun. Angehalten hatten sie den Wagen, weil der Fahrer in Schlangenlinien fuhr und mehrfach ohne ersichtlichen Grund bremste.

Bei der Kontrolle rollte das Auto des Mannes dann rückwärts gegen den Streifenwagen und beschädigte diesen. Verletzt wurde niemand. Am Dienstfahrzeug entstand laut Polizei ein Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem 76-Jährigen einen Wert von 0,67 mg/l. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und der Führerschein sichergestellt. (AZ)