Horgau

vor 47 Min.

Brand in einer Werkstatt: 60 Feuerwehrleute in Bieselbach im Einsatz

60 Einsatzkräfte der Feuerwehr waren am Samstagvormittag in Bieselbach im Einsatz.

In der Hobbywerkstatt eines 47-Jährigen in Bieselbach entwickelt sich plötzlich Rauch. Drei Feuerwehren rücken mit 60 Einsatzkräften an.

Zu einem Brand im Keller einer Werkstatt im Horgauer Ortsteil Bieselbach kam es laut Polizei am Samstagvormittag. Der 47-jährige Werkstattinhaber befand sich zum Zeitpunkt des Brandes mit einem Bekannten in der Räumlichkeit, als plötzlich der Strom ausfiel. Als sich der 47-Jährige in den Keller ging, um die Sicherung für das Gebäude wieder einzuschalten, fand der Mann den Keller bereits leicht verraucht vor. Brand in Bieselbach: Polizei schätzt Schaden auf 10.000 Euro Löschversuche mittels eines Feuerlöschers verliefen erfolglos. Daher rückten die Feuerwehren aus Zusmarshausen, Horgau und Horgauergreut mit rund 60 Einsatzkräften an. Wie die Polizei weiter berichtet, war Ausgangspunkt für die Rauchentwicklung eine Zusatzheizung für eine Lackierkabine. Die Heizung brannte komplett aus. Verletzt wurde niemand. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. (dav) Lesen Sie dazu auch Stadtbergen Plus Brennende Hackschnitzel in Stadtbergen nach 17 Stunden-Einsatz gelöscht

