E-Roller-Fahrer stürzt und bricht sich das Handgelenk

Zwischen Horgau und Auerbach ist ein E-Roller-Fahrer gestürzt und hat sich verletzt.

Am Freitag, 23. Juli, gegen 10.40 Uhr fuhr ein 48-Jähriger mit seinem E-Roller auf dem Radweg zwischen Horgau und Auerbach. Auf Höhe des Sportplatzes stürzte er und verletzte sich. Er erlitt einen Bruch des rechten Handgelenks, eine Platzwunde an der Stirn und Schürfwunden am Körper. Zur ärztlichen Behandlung musste er ins Krankenhaus verbracht werden. An dem Unfall sei er allein beteiligt gewesen, so die Polizei. (jah)

Lesen Sie dazu auch