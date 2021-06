Horgau

Entscheidung gefallen: Container vor dem Herzstück in Horgau muss weg

Vor dem neuen Dorfladen Herzstück in Horgau steht ein Kühlcontainer, der für Aufregung sorgt. Nun steht fest: Da kann er nicht bleiben.

Von Philipp Kinne

Besonders schön ist er nicht, aber praktisch: Vor dem neuen Dorfladen Herzstück in Horgau steht ein weißer Container. Gute vier Meter lang, in etwa ebenso breit und rund drei Meter hoch. Ein Kühlschrank im Großformat. Gelagert wird darin momentan nichts – und das wird sich so schnell auch nicht ändern. Längst ist der Klotz vor dem Herzstück zum großen Aufreger im Ort geworden. Nun hat der Gemeinderat entschieden: Der Container muss weg.

