Fahrerin ist abgelenkt und fährt über Verkehrsinsel in Horgau

Von einem Verkaufsstand hat sich eine Autofahrerin in Horgau ablenken lassen. Deshalb überfuhr sie eine Verkehrsinsel.

Weil eine Autofahrerin abgelenkt war, ist es am Freitag, 15. Oktober, gegen 17.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Augsburger Straße in Horgau gekommen. Eine 57-jährige Frau war durch einen an der Straße stehenden Verkaufsstand abgelenkt und übersah deswegen eine Verkehrsinsel, welche sie daraufhin überfahren hatte. Ihr Wagen und die Beschilderung auf der Verkehrsinsel wurden beschädigt. Der geschätzte Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 600 Euro. (jah)

