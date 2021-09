Horgau

17:31 Uhr

Fenster auf statt Luftfilter: Keine mobilen Anlagen für Horgaus Schulen

Wegen Corona muss in den Klassenzimmern häufiger gelüftet werden als sonst.

Plus Mobile Luftfilteranlagen sind für viele ein wichtiger Teil im Kampf gegen die Pandemie. An Horgaus Schulen will man hingegen auf die altbewehrte Methode setzen.

Von Michaela Krämer

Im Horgauer Gemeinderat sind sich alle einig: Mobile Lüftungsgeräte sind in Horgaus Schulen keine Option. "Was bringt uns der Luftreiniger rechtlich gesehen? Müssen wir trotzdem die Schule schließen, wenn ein Corona-Fall auftritt? Ist man von der Maskenpflicht befreit?", diese Fragen stellte Bürgermeister Thomas Hafner bei der jüngsten Sitzung.

