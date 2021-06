Ford reißt bei Unfall in Horgau in der Mitte auseinander

Ein 22-Jähriger will in Horgau mit zu hoher Geschwindigkeit abbiegen und schleudert auf die Gegenfahrbahn. Dort kommt ihm ein Unimog entgegen.

Drei Verletzte und einen Sachschaden in Höhe von 31.000 Euro hat es am Mittwoch bei einem schweren Unfall in Horgau gegeben. Grund dafür war laut Polizei die "nicht angepasste Geschwindigkeit" eines 22-jährigen Ford-Fahrers.

Der junge Mann fuhr gegen 12.30 Uhr von Aystetten kommend auf der Staatsstraße 2032 und bog nach links in die Kreisstraße A5 in Richtung Horgau ab. Wegen des zu hohen Tempos brach das Fahrzeugheck aus. Der Ford schleuderte auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Unimog samt Anhänger.

Fahrer und Beifahrer müssen ins Krankenhaus eingeliefert werden

Durch die Wucht des Aufpralls riss den Ford in der Mitte auseinander, die beiden Fahrzeughälften schleuderten in den Graben. Auch der 38-Jährige Unimog-Fahrer rutschte von der Straße. Beide Fahrer und der 23-jährige Beifahrer im Ford zogen sich bei dem Unfall jeweils ein Schleudertrauma und zahlreiche Schnittverletzungen zu. Sie wurden mit dem Rettungswagen in die Uniklinik Augsburg eingeliefert. Zur Verkehrsregelung und Aufräumarbeiten waren die Feuerwehren Adelsried und Horgauergreut mit 19 Kräften im Einsatz. Die Kreisstraße musste für eine Stunde komplett gesperrt werden. . Der Gesamtsachschaden beziffert sich auf 31.000 Euro. (thia)