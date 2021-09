Horgau baut sein Rathaus neu

Plus Bürgerhaus, Gemeindeverwaltung und Gemeinderat sollen in den Schwedenweg ziehen. 3,5 Millionen Euro wären nötig, wenn es beim ersten Entwurf bleibt.

Umbau oder Neubau? Die Frage nach der Zukunft des Rathauses hat der Horgauer Gemeinderat am Donnerstagabend endgültig entschieden. Um eine Lösung der Raumprobleme für ein Bürgerhaus, die Gemeindeverwaltung und den Gemeinderat zu finden, haben Robert Rüger der Firma KFB und Architekt Karsten Hilbert dem Gemeinderat erste Ideen vorgestellt.