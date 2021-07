Horgau

vor 16 Min.

Horgau entscheidet nach der Sommerpause über Luftfilter

Luftfilter in Klassenräumen könnte es bald auch in Horgau geben. Die Gemeinde will sich noch genauer informieren.

Von Michaela Krämer

Braucht Horgau Luftfilteranlagen in den Schulen, im Kindergarten und in der Mittagsbetreuung? „Alle Gemeinden stehen vor dem gleichen Dilemma“, sagte Bürgermeister Thomas Hafner. Zwar wäre Platz für die Luftfilter vorhanden, aber sie seien kostenintensiv im Unterhalt, würden Lärm verursachen und hätten einen hohen Wartungsaufwand, wie es in der Gemeinderatssitzung hieß. Jemand muss sich also um die Geräte kümmern und die Filter regelmäßig wechseln. Zusätzliches Lüften sei zudem weiterhin notwendig. Auch die Maskenpflicht würde bleiben.

