Horgau

vor 17 Min.

Horgau stellt Plan für neues Baugebiet in Auerbach auf

Der Horgauer Gemeinderat stellte den Bebauungsplan für ein neues Gebiet in Auerbach auf.

Plus Wie soll das neue Baugebiet in Auerbach aussehen? Mit dieser Frage beschäftigt sich der Gemeinderat in Horgau. Nun steht der Bebauungsplan.

Von Michaela Krämer

Im Mittelpunkt der jüngsten Sitzung des Horgauer Gemeinderats stand erneut der Bebauungsplan Auerbach "Streitheimer Straße Nord". "Wir sind jetzt im letzten Verfahrensschritt", sagte Bürgermeister Thomas Hafner. Der Gemeinderat fasste am Ende einstimmig den Satzungsbeschluss.

